3.3% е безработицата в България през декември, което е едно от най-ниските нива в Европейския съюз, съобщи NOVA, позовавайки се на данни на Евростат. Средното ниво за останалите страни членки е почти двойно по-високо.

В Испания 2.5 милиона души в трудоспособна възраст нямат заетост, а във Франция и Гърция безработицата надхвърля 7%. У нас без работа, но търсещи такава, са около 100 хиляди души.

Българите работят средно с един час повече от средните 36 часа седмично за Европейския съюз. Това поставя страната на второ място по продължителност на работната седмица след Гърция. Продължителността на трудовия живот у нас обаче е 35 години, докато нидерландците, които имат най-кратка работна седмица (31 часа), се трудят общо 44 години.

Началото на 2026 година потвърждава тенденцията за висока реализация на младите висшисти. 95.5% от българите на възраст между 20 и 34 години са започнали работа между една и три години след дипломирането си, което е най-високият показател в Европа. За сравнение, средното ниво за ЕС е 87%.

Общият брой на чуждестранните работници в страната за последните шест години надхвърля 110 хиляди души. По данни на социалното министерство пикът е отбелязан през 2024 г. с близо 35 хиляди наети чужденци, докато през миналата година е регистриран спад до 25 хиляди.

Според Агенцията по заетостта 80% от разрешителните са за сезонни работници, предимно от Узбекистан, Киргизстан и Турция. Дългосрочни трудови договори сключват основно граждани на Турция, Република Северна Македония и Индия. Те са заети в туризма, селското стопанство и строителството, а висококвалифицираните кадри се насочват към здравеопазването и IT сектора.