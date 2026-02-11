Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него

Майката на 22-годишния Николай Златков – Ралица Асенова, потърси медиите и заяви, че не вярва синът ѝ и останалите петима души да са сложили сами край на живота си, а според нея те са станали жертва на професионални убийци.
Междувременно показанията на бащата на Николай, дадени пред полицията по време на издирването, хвърлят светлина върху периода, в който момчето заминава за Мексико с майка си и започва да живее при Ивайло Калушев.
Бащата разказва, че комуникацията със сина му рязко се променила и скоро след това получила съобщение:
Притеснен, той заминава за Мексико, за да разбере какво се случва.
По думите му групата не живеела в храм, както било описано, а в охраняван луксозен имот. След среща със сина си и с Калушев той бил убеден, че престоят там е доброволен.
По-късно, вече пълнолетен, Николай се завърнал в България и започнал да живее в базата край „Петрохан“.
Бащата признава, че не е приемал избора на сина си, но многократно бил уверяван, че в дейността на групата няма нищо нередно, както в Мексико, така и по-късно в България.