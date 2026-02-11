НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияКрими

          Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него

          11 февруари 2026 | 10:17 8070
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Майката на 22-годишния Николай Златков – Ралица Асенова, потърси медиите и заяви, че не вярва синът ѝ и останалите петима души да са сложили сами край на живота си, а според нея те са станали жертва на професионални убийци.

          - Реклама -
            
            

          Междувременно показанията на бащата на Николай, дадени пред полицията по време на издирването, хвърлят светлина върху периода, в който момчето заминава за Мексико с майка си и започва да живее при Ивайло Калушев.

          „Един ден след преместването получих имейл, че Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище и ще бъде сред хора, които са възвишени. Тогава за първи път чух за Ивайло Калушев и бях шокиран.“

          Бащата разказва, че комуникацията със сина му рязко се променила и скоро след това получила съобщение:

          „Буквално за дни комуникацията се срина и в един момент ми написа да не го търся повече.“

          Притеснен, той заминава за Мексико, за да разбере какво се случва.

          „До този момент си мислех, че са отвлечени или нещо такова, защото информацията, която получавах, беше абсурдна.“

          Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил

          По думите му групата не живеела в храм, както било описано, а в охраняван луксозен имот. След среща със сина си и с Калушев той бил убеден, че престоят там е доброволен.

          По-късно, вече пълнолетен, Николай се завърнал в България и започнал да живее в базата край „Петрохан“.

          „Видях нормална среда, без видимо някой да е притеснен от нещо.“ Така бащата описва видяното в хижата през октомври 2022 г., когато е единственото му посещение там.

          Бащата признава, че не е приемал избора на сина си, но многократно бил уверяван, че в дейността на групата няма нищо нередно, както в Мексико, така и по-късно в България.

          Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

          Дамяна Караджова -
          Единият пострадал е с избит зъб, а другият е ранен с нож при инцидента.
          Икономика

          ОИСР: България губи инвеститори заради липсата на план за въглищата

          Росица Николаева -
          Цената на квотите за емисии достигна 84 евро за тон през 2025 г., което прави произведената от въглища електроенергия прекалено скъпа
          Общество

          Владимир Иванов: Ръстът в цените на храните е временен

          Дамяна Караджова -
          Според експерти възприятието за инфлацията остава индивидуално, а пазарът се очаква да се нормализира през пролетта.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions