      четвъртък, 12.02.26
          Спорт

          Байерн Мюнхен продължава за Купата на Германия

          Лайпциг рухна за 3 минути в Мюнхен

          11 февруари 2026 | 23:56
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен се класира за 1/2-финалите от турнира за Купата на Германия, след като елиминира РБ Лайпциг с победа с 2:0 като домакин с голове на Хари Кейн от дузпа и на Луис Диас.   

          Мачът на “Алианц Арена” започна кошмарно за домакините, след като в 4-ата минута Ян Диоманде слаломира през защитата на Байерн и намери Кристоф Баумгартнер, който вкара гол. Радостта на “биковете” не трая дълго, тъй като ВАР се намеси и отмени попадението заради засада! 

          Последва размяна на положения, като в 11-ата минута Маартен Вандервоорд спаси изстрел на Хари Кейн, а 3 минути по-късно Вили Орбан не уцели вратата на Байерн, след като засече топката след корнер.  

          В 21-ата минута Кейн засече топката след пас на Майкъл Олисе, но стреля над вратата.  

          Четвърт час по-късно Мануел Нойер направи страхотно спасяване при удар на Давид Раум.  

          В добавеното време на първата част вратарят на гостите спаси удар на Александър Павлович от границата на наказателно поле, а при последвалия ъглов удар спаси и изстрел с глава на Кейн.  

          След час игра гостите можеха да вкарат, но удар на Ромуло след подаване от свободен удар рикошира в напречната греда.  

          Така се стигна до 62-ата минута, когато вратарят на гостите от Източна Германия фаулира Йосип Станишич и Даниел Зиберт отсъди дузпа за Байерн! Зад топката застана Хари Кейн, който в 64-ата минута вкара без колебание от бялата точка в долния ляв ъгъл! 

          Това попадение окрили баварците и в 67-ата минута Олисе пусна прехвърлящ пас за Луис Диас, извеждайки колумбиеца в наказателното поле, където Диас с удар от движение вкара за 2:0!  

          До края на срещата имаше атаки и към двете врати, но до нов гол не се стигна и така Байерн Мюнхен продължава към полуфиналите за Купата на Германия! 

          Последвайте Евроком в Google News

