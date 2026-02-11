Идеята за прекъсване на връзките със САЩ и НАТО в сегашния момент е „колосална глупост“. Това заяви белгийският премиер Барт Де Вевер в коментар относно бъдещето на европейската отбрана и трансатлантическите отношения. Според него Европа все още не е готова да следва напълно самостоятелен курс във военната сфера.

Де Вевер потвърди категорично, че Белгия ще закупи допълнителни американски изтребители F-35. По думите му „няма други решения“ и е логично вече договореният пакет от 34 машини да бъде разширен. Той определи F-35 като „най-добрия“ на пазара.

Премиерът коментира и напрежението по оста Брюксел–Вашингтон, като отбеляза, че светът е съществувал и преди Доналд Тръмп. Де Вевер призна, че поведението на американския президент често е обидно, но призова Европа да не реагира емоционално и да гледа отвъд настоящия му мандат.

Европа има нужда от автономна стратегия и развитие на военни способности, които в момента липсват, подчерта белгийският лидер. Той лансира тезата, че интеграцията може първоначално да не обхваща всички 27 страни членки, а само тези, които са функционално готови за сливане на военните индустрии.

Като пример за сложността на процеса Де Вевер посочи Франция, която настоява за европейска отбрана, но очаква партньорите да купуват френско оръжие. Целта е ЕС да стане „имперска сила“ във военно отношение, но не и политическа империя, заключи премиерът, като добави, че войната в Украйна е разкрила зависимостта на континента от САЩ.