Белият дом премахна публикация от социалните мрежи, в която вицепрезидентът Джей Ди Ванс използва термина „арменски геноцид“. От администрацията във Вашингтон поясниха, че написаното противоречи на позицията на ключовия съюзник на САЩ – Турция.

- Реклама -

Според официалното обяснение съобщението е публикувано „по погрешка“ от сътрудник, а не лично от вицепрезидента. Текстът се появи в профила на Ванс в социалната мрежа „Екс“ (X).

Публикацията бе свързана с двудневното посещение на Джей Ди Ванс в Армения, където той отиде до мемориал в столицата Ереван. В изтрития текст визитата бе описана като акт на почит към „жертвите на арменския геноцид от 1915 година“.

Това е вторият случай на премахнато съдържание от администрацията на президента Доналд Тръмп за кратък период. По-рано бе изтрит видеоклип, насочен срещу бившия държавен глава Барак Обама и съпругата му.