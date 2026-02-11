НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          Свят Политика

          Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

          Според официалното обяснение съобщението е публикувано „по погрешка“

          11 февруари 2026 | 12:40
          Джей Ди Ванс
          Джей Ди Ванс
          Георги Петров
          Белият дом премахна публикация от социалните мрежи, в която вицепрезидентът Джей Ди Ванс използва термина „арменски геноцид“. От администрацията във Вашингтон поясниха, че написаното противоречи на позицията на ключовия съюзник на САЩ – Турция.

          Според официалното обяснение съобщението е публикувано „по погрешка“ от сътрудник, а не лично от вицепрезидента. Текстът се появи в профила на Ванс в социалната мрежа „Екс“ (X).

          Публикацията бе свързана с двудневното посещение на Джей Ди Ванс в Армения, където той отиде до мемориал в столицата Ереван. В изтрития текст визитата бе описана като акт на почит към „жертвите на арменския геноцид от 1915 година“.

          Това е вторият случай на премахнато съдържание от администрацията на президента Доналд Тръмп за кратък период. По-рано бе изтрит видеоклип, насочен срещу бившия държавен глава Барак Обама и съпругата му.

