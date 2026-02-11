НА ЖИВО
          НачалоСвят

          „Беше много агресивна“: Тръмп разказа за какво е наказал Швейцария с мита от 39 процента

          11 февруари 2026 | 14:16 1570
          Карин Келер-Сутер и Доналд Тръмп
          Карин Келер-Сутер и Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През пролетта на 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Швейцария с 31% мита, а през август, след телефонен разговор с тогавашния швейцарски президент Карин Келер-Сутер, той наложи на страната 39% мита. В интервю пред Fox Business Тръмп обясни защо е направил това – не му е харесал тонът на събеседницата му.

          Швейцария е силно зависима от износа за САЩ, така че след заплахата от увеличение на митата, Келер-Сутер вдига телефона и се опитва да спаси ситуацията. Опитът обаче се проваля с гръм и трясък, разказва Тръмп:

          „Получих спешно обаждане от – мисля, че беше швейцарският премиер – и тя беше много агресивна, но учтива. Но много агресивна. „Господине, ние сме малка страна, не можем да се справим с това.“ Не можах да я накарам да затвори… Тогава казах: „Може да сте малка страна, но ние имаме търговски дефицит от 42 милиарда долара“. Наистина не ми хареса начинът, по който ни говореше. И вместо да ѝ дам отстъпка, повиших митата на 39 процента“.

          Просто казано: едно телефонно обаждане очевидно е струвало на Швейцария цяло състояние. С износ за САЩ, възлизащ на близо 75 милиарда долара годишно, икономическите експерти се опасяваха от дългосрочни щети в размер на няколко милиарда долара. Но швейцарски бизнесмени, които посетиха Белия дом през ноември, се притекоха на помощ. Според съобщения в медиите, те са занесли някои „подаръци“ за Тръмп. Оттогава швейцарският износ е обложен с мита от само 15% – същите като тези, налагани върху стоки от ЕС.

