Без Дончич и Леброн ЛА Лейкърс катастрофира срещу Сан Антонио

Виктор Уембаняма остави всички без дъх с феноменалното си представяне срещу Ел Ей Лейкърс, повеждайки Сан Антонио Спърс към убедителна победа със 136:108 на чужд терен. Французинът реализира 37 от общо 40-те си точки още в първото полувреме, като овладя и 12 борби, изравнявайки личния си рекорд за сезона. Всичко това той направи за по-малко от 27 минути на паркета.

22-годишният талант стана първият играч на Сан Антонио през XXI век, който отбелязва поне 37 точки за едно полувреме. Постижението му е и най-силното в лигата през този сезон, а Спърс записаха пети пореден успех и десета победа в последните 13 мача.

Лейкърс бяха лишени от услугите на големите си звезди – Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Рийвс. Най-резултатни за домакините бяха Люк Кенард и Дрю Тайм, които отбелязаха по 14 точки.

Най-драматичният мач от вечерта беше между Индиана и Ню Йорк, който завърши с успех на Пейсърс – 137:134 след продължение. Лидерството в мача се сменяше цели 39 пъти, а Куентън Джаксън вкара 7 от своите 19 точки в допълнителната част. Андрю Нюбард добави 24 точки и 10 борби, докато Джейлън Брънсън блесна с 40 точки, но усилията му не стигнаха за победа.

Останалите резултати от изминалата нощ:

Ню Йорк – Индиана 134:137 след прод.

Хюстън – Ел Ей Клипърс 102:95

Финикс – Далас 120:111