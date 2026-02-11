Близо 2000 македонци са взели български паспорти през 2025 година

През 2025 г. 1975 граждани на Република Северна Македония са придобили българско гражданство, според официалния доклад на Администрацията на президента на Република България за работата на Комисията за българско гражданство. Тази цифра позиционира югозападната ни съседка сред страните с най-голям брой хора, придобили българско гражданство през годината, веднага след Украйна и Турция, предава „Независен“.

Според доклада, в периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. българските власти са издали 263 указа за промяна на гражданството, които са обхванали общо 15 796 души. От тях мнозинството са придобили гражданство въз основа на български произход, български родител или чрез натурализация. В тези рамки 1975 души от Северна Македония са придобили българско гражданство, което представлява значителен дял от общия брой нови български граждани. Според Закона за българското гражданство, най-честите основания за получаване на гражданство са българският произход, както и случаите, когато единият от родителите е български гражданин. Някои от заявленията се отнасят и до натурализация след по-дълъг престой, брак или други законови основания. Докладът не предоставя индивидуално разпределение по отделни държави, но показва, че българският произход остава доминиращият критерий сред кандидатите от региона на Западните Балкани.

Въпросът за българското гражданство е особено чувствителен в отношенията между България и Северна Македония, където теми като история, идентичност и език имат силно политическо и социално значение. Данните от доклада показват, че интересът към български паспорт сред гражданите на Северна Македония остава висок.

Българското гражданство, като гражданство на държава-членка на Европейския съюз, носи право на свободно движение, работа и пребиваване в ЕС. С 1975 македонци, станали български граждани през 2025 г., тенденцията за увеличаване на заявленията от Северна Македония продължава. Тези данни отново повдигат въпроса за демографските, икономическите и политическите последици от този процес, както и за неговото въздействие върху двустранните отношения между двете страни.