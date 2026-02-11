НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него
          НачалоЕвропа

          Близо 2000 македонци са взели български паспорти през 2025 година

          11 февруари 2026 | 16:27 330
          Български паспорт
          Български паспорт
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През 2025 г. 1975 граждани на Република Северна Македония са придобили българско гражданство, според официалния доклад на Администрацията на президента на Република България за работата на Комисията за българско гражданство. Тази цифра позиционира югозападната ни съседка сред страните с най-голям брой хора, придобили българско гражданство през годината, веднага след Украйна и Турция, предава „Независен“.

          - Реклама -
            
            

          Според доклада, в периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. българските власти са издали 263 указа за промяна на гражданството, които са обхванали общо 15 796 души. От тях мнозинството са придобили гражданство въз основа на български произход, български родител или чрез натурализация. В тези рамки 1975 души от Северна Македония са придобили българско гражданство, което представлява значителен дял от общия брой нови български граждани. Според Закона за българското гражданство, най-честите основания за получаване на гражданство са българският произход, както и случаите, когато единият от родителите е български гражданин. Някои от заявленията се отнасят и до натурализация след по-дълъг престой, брак или други законови основания. Докладът не предоставя индивидуално разпределение по отделни държави, но показва, че българският произход остава доминиращият критерий сред кандидатите от региона на Западните Балкани.

          Въпросът за българското гражданство е особено чувствителен в отношенията между България и Северна Македония, където теми като история, идентичност и език имат силно политическо и социално значение. Данните от доклада показват, че интересът към български паспорт сред гражданите на Северна Македония остава висок.

          Българското гражданство, като гражданство на държава-членка на Европейския съюз, носи право на свободно движение, работа и пребиваване в ЕС. С 1975 македонци, станали български граждани през 2025 г., тенденцията за увеличаване на заявленията от Северна Македония продължава. Тези данни отново повдигат въпроса за демографските, икономическите и политическите последици от този процес, както и за неговото въздействие върху двустранните отношения между двете страни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев: Йотова направи оптимален избор

          Никола Павлов -
          Той разкритикува либерализацията на жп превозите
          Култура

          Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

          Росица Николаева -
          Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май в зала „Олимпия“ в Париж
          България

          Адв. Рангелов пред Евроком за „Петрохан“: Наказателно дело най-вероятно няма да има (аудио)

          Катя Илиева -
          Нямам основания да се съмнявам в официалната информация на властите
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions