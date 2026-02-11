НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоСпортФутбол

          Ботев Пловдив към феновете си: Не падайте на нивото на противниковата публика

          Срещата на "канарчетата" срещу Локомотив Пловдив започва утре от 18 часа

          11 февруари 2026 | 11:22 260
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          От Ботев Пловдив отправиха официален призив към своите привърженици да не се поддават на провокации и опити за конфликти по време на утрешното дерби с Локомотив, което е четвъртфинал от турнира за Купата на България.

          - Реклама -
            
            

          В обръщението към феновете ръководството на клуба подчерта важността на самоконтрола и поведението на трибуните:

          • Не се поддавайте на провокации. Ще има опити за напрежение и изкуствени конфликти, но отговорът трябва да бъде дисциплина и хладнокръвие.
          • Защитете името на Ботев. Всеки фен представлява емблемата, цветовете и поколенията ботевисти.
          • Не хвърляйте предмети по терена. Това вреди единствено на отбора чрез санкции и наказания.
          • Не падайте на нивото на противниковата публика. Класата се доказва в напрегнати моменти и подкрепата трябва да е само за отбора.

          „Ние вярваме във вас. Вярваме, защото през годините сте доказвали, че когато Ботев е под натиск, ботевистите застават най-силно зад него. Заедно можем всичко – на терена и по трибуните. Утре играем не просто за победа. Играем за чест, за име, за полуфиналите. Напред към полуфиналите!“, се казва още в съобщението

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски обяви групата за мача с Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Очаквано Кристиан Макун е извън състава, тъй като страда от контузия
          Спорт

          Томас Лафчис: Левски трябва да направи повече, за да стане шампион

          Станимир Бакалов -
          В неговата ера сините завоюваха три шампионски титли и четири купи на страната
          Баскетбол

          Без Дончич и Леброн ЛА Лейкърс катастрофира срещу Сан Антонио

          Николай Минчев -
          Спърс размаза "езерняците" със 136:108 точки, а в герой за победителите се превърна Виктор Уембаняма
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions