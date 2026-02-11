Ботев Пловдив към феновете си: Не падайте на нивото на противниковата публика

От Ботев Пловдив отправиха официален призив към своите привърженици да не се поддават на провокации и опити за конфликти по време на утрешното дерби с Локомотив, което е четвъртфинал от турнира за Купата на България.

В обръщението към феновете ръководството на клуба подчерта важността на самоконтрола и поведението на трибуните:

Не се поддавайте на провокации. Ще има опити за напрежение и изкуствени конфликти, но отговорът трябва да бъде дисциплина и хладнокръвие.

Защитете името на Ботев. Всеки фен представлява емблемата, цветовете и поколенията ботевисти.

Не хвърляйте предмети по терена. Това вреди единствено на отбора чрез санкции и наказания.

Не падайте на нивото на противниковата публика. Класата се доказва в напрегнати моменти и подкрепата трябва да е само за отбора.

„Ние вярваме във вас. Вярваме, защото през годините сте доказвали, че когато Ботев е под натиск, ботевистите застават най-силно зад него. Заедно можем всичко – на терена и по трибуните. Утре играем не просто за победа. Играем за чест, за име, за полуфиналите. Напред към полуфиналите!“, се казва още в съобщението