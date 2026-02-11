Съюзът на българските писатели (СБП) настоява за законодателни промени, които да позволят държавно субсидиране на творческите организации. Това заяви по Евроком председателят на съюза Боян Ангелов.

Той подчерта, че най-старата писателска организация в Европа се издържа единствено от членски внос и имоти, без помощ от държавата или чужди посолства.

Ангелов даде за пример социалната политика в Румъния, където писателите получават държавна добавка към пенсиите си в размер на 50%. Той отбеляза липсата на напредък по предложения Закон за българския език и призова институциите да включат творческите съюзи в обхвата на Закона за културното наследство наравно с читалищата и вероизповеданията.

В студиото бе представена и новата книга на Анжела Димчева „Водата плаче“, която разглежда екологични и философски теми. Авторката сподели, че творбата е вдъхновена от отношението към природните ресурси в Скандинавия и предупреди, че в бъдеще водата ще бъде по-ценна от златото. Официалната премиера на стихосбирката е насрочена за 2 април в Българския културен център.

СБП продължава активната си дейност с млади автори чрез литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ и поддръжката на музея „Дора Габе“, който бе регистриран официално в Министерството на културата в началото на 2024 г. Сред значимите нови издания на съюза е и двуезичен сборник с творби на Никола Вапцаров, публикуван с права от наследниците на преводача Питър Темпест.