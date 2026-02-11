НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:09 Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП17:46 Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка17:10 Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ
          НачалоБългарияКултура

          Боян Ангелов: Държавата трябва да регламентира статута на творческите съюзи

          11 февруари 2026 | 17:42 610
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Съюзът на българските писатели (СБП) настоява за законодателни промени, които да позволят държавно субсидиране на творческите организации. Това заяви по Евроком председателят на съюза Боян Ангелов.

          - Реклама -
            
            

          Той подчерта, че най-старата писателска организация в Европа се издържа единствено от членски внос и имоти, без помощ от държавата или чужди посолства.

          Ангелов даде за пример социалната политика в Румъния, където писателите получават държавна добавка към пенсиите си в размер на 50%. Той отбеляза липсата на напредък по предложения Закон за българския език и призова институциите да включат творческите съюзи в обхвата на Закона за културното наследство наравно с читалищата и вероизповеданията.

          В студиото бе представена и новата книга на Анжела Димчева „Водата плаче“, която разглежда екологични и философски теми. Авторката сподели, че творбата е вдъхновена от отношението към природните ресурси в Скандинавия и предупреди, че в бъдеще водата ще бъде по-ценна от златото. Официалната премиера на стихосбирката е насрочена за 2 април в Българския културен център.

          СБП продължава активната си дейност с млади автори чрез литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ и поддръжката на музея „Дора Габе“, който бе регистриран официално в Министерството на културата в началото на 2024 г. Сред значимите нови издания на съюза е и двуезичен сборник с творби на Никола Вапцаров, публикуван с права от наследниците на преводача Питър Темпест.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП

          Росица Николаева -
          Деньо Денев обяви, че във връзка със случая "Петрохан" е образувано дело срещу лице на висша публична длъжност
          България

          Д-р Петър Берон: В историята на пещерното движение няма нито един случай на самоубийство

          Екип Евроком -
          Той категорично отхвърли версиите за депресивни състояния или самоубийства сред спелеолозите
          Крими

          Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка

          Росица Николаева -
          Комисар Захари Васков се въздържа да каже дали в телата на жертвите има следи от употреба на наркотици и семенна течност
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions