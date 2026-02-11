НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Бритни Спиърс продаде правата върху целия си музикален каталог

          Каталогът ѝ включва девет студийни албума от дебюта ѝ през 1999 г.

          11 февруари 2026 | 14:49 440
          Снимка: Wikimedia Commons
          44-годишната певица е продала правата на независимия музикален издател Primary Wave на 30-ти декември за около 200 милиона долара, съобщи ВВС.

          Певицата, чието настойничество дълго време диктуваше личния и професионалния ѝ живот, е известна с хитовете ..Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic и Gimme More. През януари 2024 г. певицата заяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. Последната ѝ песен беше дует с Елтън Джон, издаден през 2022 г.

          Известни артисти като Брус Спрингстийн, Джъстин Бийбър, Джъстин Тимбърлейк и Шакира също продадоха наскоро каталозите си.

          Спрингстийн продаде своя каталог на Sony през 2021 г. за 500 млн. долара, а Бийбър, според информациите, е подписал договор за 200 млн. долара с Hipgnosis Songs Capital през 2023 г. Издателството е основано преди 20 години от музикалния мениджър Лорънс Местел, след като той закупи 50% от дела на Кърт Кобейн в каталога на Nirvana.

          Спиърс е една от най-продаваните жени изпълнителки с над 150 милиона продадени албума по целия свят. Каталогът ѝ включва девет студийни албума от дебюта ѝ през 1999 г.

          Продажбата идва след няколко бурни години за певицата, която през 2021 г. сложи край на 13-годишно настойничество – законно попечителство, при което финансите и личният й живот бяха контролирани от баща ѝ.

