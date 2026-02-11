НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Чистка в ЦСКА

          Армейците готвят раздяла със Скаршем и Сегер

          11 февруари 2026 | 10:59 10
          ЦСКА очевидно планира с раздяла с двама скандинавци. „Червените“ ще опитат да се разделят с Улаус Скаршем в следващите дни. Такава ясна индикация даде Христо Янев, след като във втори пореден мач от началото на пролетта не включи норвежеца в групата за мача. Там не присъстваше и Давид Сегер, когото още от началото на зимата червените предлагат на различни клубове, но до момента без успех.

          Твърде вероятно е, ако ЦСКА не успее да намери отбори на двамата скандинавци до края на зимния трансферен прозорец, да прекрати техните договори, пише „Тема Спорт“.

          Вчера Христо Янев взе решение да не предприема никакви рискове с ротации и направи само две принудителни рокади спрямо титулярите от победата с 3:1 над Арда – Турицов замени Пастор, а Исак Соле започна вместо контузения Жордао. На пейката пък отново беше 17-годишният Алекс Тунчев, докато Скаршем и Сегер не намериха място в тимовия лист.

          Последвайте Евроком в Google News

