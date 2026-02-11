Тропическият циклон Гезани удари източното крайбрежие на Мадагаскар и отне живота на девет души във втория по големина град Тоамасина. Това съобщиха местните власти, цитирани от „Ройтерс“.

По данни на Националното бюро за управление на риска и бедствията 19 души са ранени. Близо 1500 жители в района на пристанищния град са евакуирани превантивно, след като стихията е продължила пътя си навътре в страната.

В пика си бурята е достигнала устойчива скорост на вятъра от 185 км/ч с пориви до близо 270 км/ч. Мощната стихия е отнесла покривни конструкции, изкоренила е големи дървета и е разрушила стени. Цели квартали са останали без електричество заради скъсани далекопроводи.

Още преди удара властите затвориха училищата и подготвиха спешни убежища. Жителите на Тоамасина описват обстановката като хаотична, като по думите им вятърът е разтърсил дори металните врати и прозорци. Повишаването на морското равнище доведе и до наводнения по улиците.

Гезани е вторият циклон, който връхлита Мадагаскар тази година. Преди десет дни бурята Фития причини смъртта на 14 души и остави над 31 000 души без дом, сочат данни на службата на ООН за хуманитарна помощ.

Към сряда сутринта метеорологичната служба на Мадагаскар съобщи, че силата на фронта е отслабнала до умерена тропическа буря. Гезани се придвижва на запад, на около 100 км северно от столицата Антананариво, като се очаква да навлезе в Мозамбикския проток.