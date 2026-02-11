НА ЖИВО
          НачалоСвятИнциденти

          Циклонът Гезани взе 9 жертви в Мадагаскар, вятърът достигна 270 км/ч

          По данни на Националното бюро за управление на риска и бедствията 19 души са ранени

          11 февруари 2026 | 13:02 100
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Тропическият циклон Гезани удари източното крайбрежие на Мадагаскар и отне живота на девет души във втория по големина град Тоамасина. Това съобщиха местните власти, цитирани от „Ройтерс“.

          - Реклама -
            
            

          По данни на Националното бюро за управление на риска и бедствията 19 души са ранени. Близо 1500 жители в района на пристанищния град са евакуирани превантивно, след като стихията е продължила пътя си навътре в страната.

          В пика си бурята е достигнала устойчива скорост на вятъра от 185 км/ч с пориви до близо 270 км/ч. Мощната стихия е отнесла покривни конструкции, изкоренила е големи дървета и е разрушила стени. Цели квартали са останали без електричество заради скъсани далекопроводи.

          Още преди удара властите затвориха училищата и подготвиха спешни убежища. Жителите на Тоамасина описват обстановката като хаотична, като по думите им вятърът е разтърсил дори металните врати и прозорци. Повишаването на морското равнище доведе и до наводнения по улиците.

          Гезани е вторият циклон, който връхлита Мадагаскар тази година. Преди десет дни бурята Фития причини смъртта на 14 души и остави над 31 000 души без дом, сочат данни на службата на ООН за хуманитарна помощ.

          Към сряда сутринта метеорологичната служба на Мадагаскар съобщи, че силата на фронта е отслабнала до умерена тропическа буря. Гезани се придвижва на запад, на около 100 км северно от столицата Антананариво, като се очаква да навлезе в Мозамбикския проток.

          Държавният секретар на САЩ на визита в Унгария и Словакия, за да „засили двустранните и регионалните интереси“

          Иван Христов -
          В Братислава министър Рубио ще се срещне с ключови членове на словашкото правителство, за да насърчи споделените регионални интереси за сигурност, да засили двустранното сътрудничество в областта на ядрената енергия и енергийната диверсификация и да подкрепи военната модернизация на Словакия и ангажиментите ѝ към НАТО.
          Дъжд обхваща Южна България, но по-топло време ни очаква през уикенда

          Дамяна Караджова -
          НИМХ предупреждава за валежи в южните райони и планините, а през почивните дни температурите ще се повишат.
          САЩ и Азербайджан подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество

          Иван Христов -
          Азербайджанският президент Илхам Алиев подписа споразумението с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който пристигна на визита в Баку след пътуване до съседната му страна и дългогодишен враг на Азербайджан - Армения.
