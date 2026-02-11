CNN: Нетаняху обсъжда с Тръмп удари по Иран

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху възнамерява да обсъди възможни военни варианти срещу Иран с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон тази седмица, докато Израел подготвя непредвидени ситуации в случай на провал на преговорите между САЩ и Иран, съобщава CNN, като се позовава на свои източници.

Израел остава скептичен относно успеха на зараждащите се преговори между САЩ и Иран, казва един от събеседниците на телевизионния канал, но настоява да гарантира защитата на интересите на страната си, както и да запази свободата на военни действия на Израел при всяко потенциално споразумение.

Нетаняху планира да представи на Тръмп нова разузнавателна информация за военните възможности на Иран, казва един от източниците.

„Израел е обезпокоен от напредъка на Иран във възстановяването на запасите и възможностите си за балистични удари до състоянието им преди 12-дневната война“, казва източникът, добавяйки, че израелската оценка е, че без действия Иран може да притежава 1800-2000 балистични ракети в рамките на седмици или месеци.

CNN не е в състояние да потвърди твърденията. Ирански представители многократно са заявявали, че макар Техеран да не иска война, той е готов за нея.

Преди да отпътува за Вашингтон, Нетаняху заяви, че Иран е „първият и най-важен“ въпрос в дневния ред на срещата му с Тръмп в сряда, седмата среща между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

„По време на това пътуване ще обсъдим редица въпроси: Газа, регионът, но преди всичко преговорите с Иран“, заяви Нетаняху, докато се качваше на самолета си. „Ще представя на президента нашите виждания относно основните принципи на преговорите – принципи, които според нас са жизненоважни не само за Израел, но и за всеки по света, който желае мир и сигурност в Близкия изток“.

Предстоящата среща е резултат от поредица от обмени на високо ниво през последните седмици. Началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир и началникът на разузнаването генерал-майор Шломи Биндер посетиха Пентагона във Вашингтон миналия месец, докато президентските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се срещнаха с Нетаняху и висши служители по сигурността в Йерусалим миналата седмица.