      сряда, 11.02.26
          Д-р Любомир Канов: Няма данни за психично заболяване при хората от случая „Петрохан“

          Според психиатъра поведението на замесените не показва психоза, а по-скоро групово индуцирани психологически процеси.

          11 февруари 2026 | 09:35 630
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Поведението на хората, замесени в трагедията край хижа „Петрохан“ и връх Околчица, не дава основания да се говори за психоза или невменяемост, заяви в студиото на „Здравей, България“ психиатърът д-р Любомир Канов.

          „Поведението на хората, замесени в трагедията в хижа „Петрохан” и край връх Околчица в никакъв случай не дава съмнение за психоза или невменяемост. На записите те се държат съвсем нормално.“

          По думите му нито един от участниците няма история на психично заболяване, а случилото се не следва да се разглежда като чисто психиатричен случай.

          Експерти по източна философия за случая „Петрохан": Отклонение от будисткото учение при Калушев, самоубийствата са несъвместими

          „Не става дума за чисто психиатрично заболяване, а за особени психологически състояния, които са известни в нашата сфера. Те са индуцирани групово”, уточни той.

          Канов коментира и възможните версии за случилото се:

          „Ако се съди по официалната информация досега, говорим за две убийства и 4 самоубийства и случаят е кръгово затворен. Това е, ако тези тримата от хижата са се самоубили, а след това в кемпера Ивайло убива другите двама и себе си. Всичко това е една напълно завършена хипотеза, към която няма какво да се добави, но остават съмненията у всички нас, че има още някакъв неизвестен външен фактор – недобре обявени факти, видеа и какво ли не. Така, че остават много тайнствени неизвестни аспекти на това иначе перфектно по Агата Кристи групово убийство и самоубийство”, каза още Канов.

          Психиатърът обърна внимание и на реакциите на близките на загиналите:

          „Хората са кататимни, тоест интерпретират събитията спрямо своите емоции. Много рядко майката на някой убиец ще признае вината му. Това е част от човешката психика. В случая трябва да се даде повече вяра на близките, защото наистина има неща, които са съмнителни”, поясни още експертът.

          Според него властите реагират бавно по случая и са допуснати редица пропуски в хода на разследването.

          В заключение Канов очерта и възможна интерпретация на случилото се:

          На живо: Случаят „Петрохан" предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?

          „Най-благоприятната версия, която би могла да примири всички, би била че става дума за един отклонен от будизма индивид, който увлича след себе си няколко души и поради своята харизматичност довежда до своеобразен култ, при който животът се представя като сън, който трябва да бъде прекъснат. Ако има въвлечени странични агенти и действащи хора, тогава нещата наистина ще доведат до социални негодувания”, заключи той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
