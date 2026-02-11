НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          България

          Д-р Петър Берон: В историята на пещерното движение няма нито един случай на самоубийство

          11 февруари 2026 | 18:01 2920
          Почетният председател на Българската федерация по спелеология д-р Петър Берон коментира актуалния случай „Петрохан“ и напрежението около пещерното движение.

          В студийно интервю той категорично отхвърли версиите за депресивни състояния или самоубийства сред спелеолозите, като определи подобни хипотези като несъвместими с профила на тези хора.

          Зоологът подчерта, че през клубовете са преминали хиляди хора и досега не е регистриран нито един такъв инцидент. Той обясни, че пещерняците са активни личности, които разчитат изцяло един на друг за оцеляването си под земята и колективната отговорност изключва подобни действия.

          Берон изрази скептицизъм относно твърденията за функционирането на „духовно училище“ в района на инцидента. Той припомни, че образователните структури у нас се регулират от държавата, а будизмът като учение не проповядва насилие или самоубийствени актове.

          Относно информацията за открито голямо количество оръжие, ученият прехвърли отговорността към разследващите органи и тези, които са издали разрешителните. Според него опазването на защитените зони и контролът над бракониерите е задължение на държавните служби, а не на въоръжени граждански патрули.

          Д-р Берон акцентира и върху научния принос на спелеологията за географията на България. Той даде пример с проучванията в най-дълбоката пропастна система у нас – „Колкина дупка“, където картографираните галерии вече надхвърлят 20 километра.

          В разговора бившият председател на СДС направи паралел и с политическата обстановка в страната. Той разкритикува острата алчност в обществото и бързата трансформация на хора от бившите комунистически служби в лоялни натовци.

