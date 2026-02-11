НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Европа

          Държавният секретар на САЩ на визита в Унгария и Словакия, за да „засили двустранните и регионалните интереси“

          11 февруари 2026 | 13:05 00
          Марко Рубио
          Иван Христов
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пътува до Германия от 13 до 15 февруари, за да участва в 62-рата Мюнхенска конференция по сигурност, съобщава официалният уебсайт на Държавния департамент.

          След това министър Рубио ще пътува до Братислава, Словакия, и Будапеща, Унгария, от 15 до 16 февруари. В Братислава министър Рубио ще се срещне с ключови членове на словашкото правителство, за да насърчи споделените регионални интереси за сигурност, да засили двустранното сътрудничество в областта на ядрената енергия и енергийната диверсификация и да подкрепи военната модернизация на Словакия и ангажиментите ѝ към НАТО.

          По време на посещението си в Будапеща министърът ще се срещне с ключови унгарски представители, за да укрепи споделените ни двустранни и регионални интереси, включително ангажимента ни към мирните процеси за разрешаване на глобални конфликти и към енергийното партньорство между САЩ и Унгария.

