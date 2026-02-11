Дъжд обхваща Южна България, но по-топло време ни очаква през уикенда

През нощта облачността от югозапад ще се увеличи, а след полунощ в Южна България ще започнат валежи от дъжд, които ще бъдат по-значителни в Родопите, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 0°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане значително по-ниско от обичайното за месеца.

Какво време ни очаква утре

Утре в по-голямата част от Южна България, а след обяд и в Източна ще има валежи от дъжд. През деня облачността над Западна и Централна България временно ще се разкъса.

В Източна България и по долината на Струма ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а в София – около 10°.

През нощта срещу петък валежите в Източна България временно ще спрат, но от югозапад ще започнат нови валежи, които отново ще обхванат Южна България.

Времето по Черноморието и в планините

По Черноморието ще бъде предимно облачно, а след обяд ще започнат валежи от дъжд, които към края на деня постепенно ще спират от юг. Ще духа до умерен южен вятър. Температурите ще достигнат 7°–8°, близки до тези на морската вода, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините ще има значителна облачност, като ще вали дъжд, а над 2000 метра – сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. Следобед валежите в Западна и Централна България временно ще спрат. Температурите ще бъдат около 7° на 1200 метра и около 1° на 2000 метра височина.

Прогноза за петък и уикенда

В петък времето ще остане облачно с валежи на много места, по-значителни в Рило-Родопската област и централните части на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и в Дунавската равнина ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а в югоизточните райони – до около 12°.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но следобед от запад отново ще се заоблачи и вечерта ще започнат нови валежи от дъжд. Времето ще бъде по-топло за средата на февруари, с температури между 12° и 17°. През нощта срещу неделя ще се усили южният вятър, особено в югоизточните райони и по северните склонове на планините.