      сряда, 11.02.26
          Правосъдие

          Делото „Пейо Пеев“ отново в съда: Майка и дъщеря подсъдими за убийството на Витоша

          Обвинението е за умишлено убийство, като според разследването мотивът е свързан със спор за родителски права.

          11 февруари 2026 | 08:23 340
          Дамяна Караджова

          Поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев се провежда в Софийския градски съд, като подсъдими по случая са съпругата му Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова.

          Процесът за убийството на Пейо Пеев продължава в Софийския градски съд Процесът за убийството на Пейо Пеев продължава в Софийския градски съд

          Двете жени бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито в района на Витоша.

          Според обвинението майката и дъщерята са удушили мъжа, като разследващите работят по версията, че престъплението е извършено умишлено.

          По първоначални данни мотивът за убийството е свързан със спор за родителски права, тъй като Пейо Пеев и Габриела Славова имат общо дете.

          Николай Милчев: Говорим за убийствата на Петрохан и на Околчица – дразним ги

          Катя Илиева -
          А най-много от всичко на света ги дразним с това, че знаем какво представляват
          Икономика

          Караджов подписва договорите за пътническите ЖП превози

          Росица Николаева -
          Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.
          Общество

          Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.

          Росица Николаева -
          Всички следващи министри след сключването на споразумението с НАКЗТ са се опитвали да го прекратят
