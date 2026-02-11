Делото „Пейо Пеев“ отново в съда: Майка и дъщеря подсъдими за убийството на Витоша

Поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев се провежда в Софийския градски съд, като подсъдими по случая са съпругата му Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова.

- Реклама -

Двете жени бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито в района на Витоша.

Според обвинението майката и дъщерята са удушили мъжа, като разследващите работят по версията, че престъплението е извършено умишлено.

По първоначални данни мотивът за убийството е свързан със спор за родителски права, тъй като Пейо Пеев и Габриела Славова имат общо дете.