НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияПолитика

          Депутати предлагат пълна забрана на никотиновите паучове със закон

          Аргументите включват и данни от САЩ за рисковете при подрастващите

          11 февруари 2026 | 10:25 300
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Депутати от парламентарните групи на БСП и „Демократична България“ внесоха два отделни законопроекта, които предвиждат пълна забрана за продажбата и разпространението на никотинови паучове в страната. Предложенията влизат за разглеждане на първо четене в Комисията по икономическа политика.

          - Реклама -
            
            

          Според мотивите на народните представители от „Демократична България“ в момента липсва законова регулация за тези изделия. Тъй като не съдържат тютюн, те не попадат под контрола на Министерството на здравеопазването или други държавни органи.

          Вносителите от БСП посочиха, че така наречените „торбички“ се поставят в устата и отделят никотин, което води до кратък стимулантен ефект. Според тях употребата сред младите хора крие рискове от замайване, гадене, сърцебиене и повишено кръвно налягане.

          По данни на БНР, въпреки обозначенията върху опаковките за забрана за лица под 18 години, продуктите са достъпни за ученици както в магазините за алкохол и цигари, така и онлайн. Законопроектите предвиждат гратисен период, в който търговците да реализират наличните количества – до изчерпването им, но не повече от два месеца след влизане на забраната в сила.

          Аргументите включват и данни от САЩ за рисковете при подрастващите. Разследване на детската болница Nationwide отчете, че в периода 2020–2023 г. случаите на отравяне с никотин при деца под 6-годишна възраст, свързани с тези продукти, са се увеличили със 763%.

          Наталия Киселова поема парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ след рокади в ръководството Наталия Киселова поема парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ след рокади в ръководството
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

          Дамяна Караджова -
          Единият пострадал е с избит зъб, а другият е ранен с нож при инцидента.
          Икономика

          ОИСР: България губи инвеститори заради липсата на план за въглищата

          Росица Николаева -
          Цената на квотите за емисии достигна 84 евро за тон през 2025 г., което прави произведената от въглища електроенергия прекалено скъпа
          Общество

          Владимир Иванов: Ръстът в цените на храните е временен

          Дамяна Караджова -
          Според експерти възприятието за инфлацията остава индивидуално, а пазарът се очаква да се нормализира през пролетта.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions