Депутати от парламентарните групи на БСП и „Демократична България“ внесоха два отделни законопроекта, които предвиждат пълна забрана за продажбата и разпространението на никотинови паучове в страната. Предложенията влизат за разглеждане на първо четене в Комисията по икономическа политика.

Според мотивите на народните представители от „Демократична България“ в момента липсва законова регулация за тези изделия. Тъй като не съдържат тютюн, те не попадат под контрола на Министерството на здравеопазването или други държавни органи.

Вносителите от БСП посочиха, че така наречените „торбички“ се поставят в устата и отделят никотин, което води до кратък стимулантен ефект. Според тях употребата сред младите хора крие рискове от замайване, гадене, сърцебиене и повишено кръвно налягане.

По данни на БНР, въпреки обозначенията върху опаковките за забрана за лица под 18 години, продуктите са достъпни за ученици както в магазините за алкохол и цигари, така и онлайн. Законопроектите предвиждат гратисен период, в който търговците да реализират наличните количества – до изчерпването им, но не повече от два месеца след влизане на забраната в сила.

Аргументите включват и данни от САЩ за рисковете при подрастващите. Разследване на детската болница Nationwide отчете, че в периода 2020–2023 г. случаите на отравяне с никотин при деца под 6-годишна възраст, свързани с тези продукти, са се увеличили със 763%.