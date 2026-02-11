НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Общество

          Дигитална карта за градския транспорт влиза в телефоните на софиянци

          Според Терзиев това е поредна стъпка към модернизация на градския транспорт и

          11 февруари 2026 | 09:48 410
          Георги Петров
          Картата за градски транспорт в София скоро ще може да се използва директно през мобилен телефон, без нужда от физически носител. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи.

          Предвижда се пътниците да могат да добавят транспортната си карта в дигиталния портфейл на телефона, както и да зареждат превозни документи дистанционно, без посещение на каси и пунктове за обслужване.

          Новата система ще позволява както персонализирани, така и неперсонализирани карти да се използват изцяло дигитално, а валидирането ще става чрез доближаване на телефона до устройствата в превозните средства.

          Според Терзиев това е поредна стъпка към модернизация на градския транспорт и улесняване на ежедневното придвижване в столицата, така че системата да спестява време на гражданите, вместо те да се съобразяват с ограниченията ѝ.

          Дигитализацията на транспортните услуги е част от тенденцията в големите европейски градове, а целта е София постепенно да навакса технологично и да предложи по-удобни решения за пътуващите.

