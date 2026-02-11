НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Диляна Гайтанджиева: Публикувайте пълните записи от „Петрохан“, както направиха в САЩ с досиетата „Епстийн“

          11 февруари 2026 | 17:07 460
          Катя Илиева
          Публикувайте пълните записи от „Петрохан“, както направиха в САЩ с досиетата „Епстийн“. За това призова през Фейсбук разследващата журналистка Диляна Гайтанджиева. В поста си тя отбелязва:

          „МВР и прокуратурата трябва да публикуват пълните записи от Петрохан, както това беше направено в САЩ с досиетата „Епстийн“, за да се възстанови доверието между хората и институциите. Има причина значителна част от обществото вече да не вярва на държавата и на медиите, което виждаме особено силно в този случай, до голяма степен заради лъжите по време на Ковид и пандемията. Държавата трябва да си върне обратно доверието на хората. Публикувайте всичко, за да няма повече съмнения и хипотези и заради паметта на убитите деца!“

