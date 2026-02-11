Димитър Димитров-Херо със 100-процентов актив в дербито на Пловдив

Утре цял Пловдив ще бъде завладян от емоциите на поредно дерби на града между Ботев и Локо – този път в турнира за Купата на страната. Една от централните фигури в този четвъртфинал на „Лаута“ ще бъде треньорът на „канарчетата“ Димитър Димитров. Херо ще стане шестият специалист в историята, който е водил и двата отбора в големия сблъсък. До този момент той е с 100%-ов актив, тъй като от пейката на Локомотив спечели по изключително драматичен начин и двата сблъсъка, в които участва през сезон 2002/03. Първият – на 10 ноември 2002-а си беше екшън от най-висока класа и приключи при 5:3 за „смърфовете“. А те тогава бяха в далеч по-добро моментно състояние. Въпреки това в един момент Ботев поведе с 3:2 на стадиона на вечния враг.

Това се случи след мощно воле на тогавашната звезда на тима Боби Димитров и хвърли в екстаз агитката на „канарчетата“. Преди почивката Локо поведе с 1:0 с гол на Методи Стойнев и асистенция на Иван Пасков. В края на полувремето съдията Йордан Сталев не посмя да изгони вратаря на домакините Васил Камбуров, който игра с ръка извън наказателното поле. Аргументът беше,че зад гърба му е имало негов съотборник, който на теория можеше да предотврати гола. От фала Боби Димитров изравни и почивката дойде при 1:1. В 61-ата минута Стойнев върна асистенцията на Пасков и Прасковата направи 2:1. След това само за три минути Ботев вкара два гола чрез Милен Кунчев и споменатата тупалка на Боби Димитров и резултатът стана 2:3. Веднага обаче Локо излезе от шока и Екундайо Джайеоба изравни, а в 83-ата минута с втория си гол (и асистенция на Мартин Камбуров) Пасков направи нов обрат за 4:3. След това Даниел Божков от Ботев бе изгонен, а крайното 5:3 оформи Славчо Павлов в 90-ата минута.

Не по-малко драматично Херо и неговият Локомотив спечелиха в ответния двубой на Колежа. „Канарчетата“, водени от Костадин Костадинов, поведоха с гол на Иван Караманов, а в 53-ата минута Лилчо Арсов спаси дузпа на Дончо Донев. Въпреки това „черно-белите“ стигнаха до обрат в края на срещата след попадения на Иван Пасков и Мартин Камбуров.

Ще е интересно дали Херо ще запази 100-процентовия си актив в пловдивското дерби.

Останалите петима специалисти, водили двата отбора в в мач №1 на Пловдив, са Атанас Драмов, Динко дерменджиев, Иван Глухчев, Иван Манолов-Орела и Ясен Петров.