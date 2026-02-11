НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Димо Дренчев: Андрей Гюров е „по-малкото зло“, но излъга парламента за БНБ

          11 февруари 2026 | 20:06 290
          Изборът на Андрей Гюров за служебен министър-председател бе определен като „по-малкото зло“ в сравнение с кандидати, свързани с ГЕРБ и ДПС, но въпреки това остават съмнения за неговата независимост. Това коментира депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев в разговор с журналиста Николай Колев. Според народния представител Гюров ще бъде слаб премиер, който остава силно политически обвързан с „Продължаваме промяната“.

          Дренчев припомни юридическия казус около отстраняването на Гюров от поста подуправител на Българската народна банка (БНБ). По думите на депутата, за да заеме високата позиция, Гюров е подал декларации с невярно съдържание, скривайки участие в ръководството на политическа партия и търговски дружества. Дренчев направи аналогия със случая на Кирил Петков и гражданството му, като подчерта, че и в двата случая става въпрос за подвеждане на институциите с цел облагодетелстване.

          От „Възраждане“ изразиха скептицизъм относно моралните качества на новия служебен премиер. Дренчев заяви, че човек, който е „излъгал Народното събрание и БНБ“, трудно може да гарантира обективност в управлението на страната през следващите два месеца.

          Основното притеснение на политическата сила е, че чрез фигурата на Гюров „Продължаваме промяната“ се връщат във властта през „задния вход“. Според Дренчев съществува риск служебният кабинет да опъне чадър над управленски решения и скандали от последните години, вместо да работи за тяхното разкриване.

