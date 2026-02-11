НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Икономика

          Добрин Иванов: Всяка политическа нестабилност се отразява върху икономиката

          40 точки - това е най-слабото представяне на България за последните 12 години

          11 февруари 2026 | 12:56 80
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          България е на дъното в Европейския съюз по възприятие на корупцията. Това стана ясно от класацията на „Трансперънси интернешънъл“. Това не е просто сигнал за бизнес средата. Това е морална квалификация, коментира пред БНР Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ):

          „40 точки – това е най-слабото представяне на България за последните 12 години, като възприятието за корупция се влошава, тоест хората усещат все повече корупция“.

          Нашите изчисления показват, че сивата икономика е около 20%, като отнесено към БВП това са около 20 милиарда евро годишно“, добави в интервю за предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ изпълнителният директор на АИКБ.

          Всяка политическа нестабилност се отразява върху икономическото развитие и върху икономиката, обясни Добрин Иванов:

          „Политиката и икономиката са неразривно свързани“.

          „Ние сме против повишаването на заплатите в публичния сектор, особено в някои нерефомирани публични институции и сектори като Обществена сигурност и отбрана, които получиха огромно увеличение на възнагражденията си през 2025 година“, заяви изпълнителният директор на АИКБ.

