Добрин Иванов: Всяка политическа нестабилност се отразява върху икономиката

„България е на дъното в Европейския съюз по възприятие на корупцията. Това стана ясно от класацията на „Трансперънси интернешънъл“. Това не е просто сигнал за бизнес средата. Това е морална квалификация„, коментира пред БНР Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ):



„40 точки – това е най-слабото представяне на България за последните 12 години, като възприятието за корупция се влошава, тоест хората усещат все повече корупция“.



Нашите изчисления показват, че сивата икономика е около 20%, като отнесено към БВП това са около 20 милиарда евро годишно“, добави в интервю за предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ изпълнителният директор на АИКБ.

Всяка политическа нестабилност се отразява върху икономическото развитие и върху икономиката, обясни Добрин Иванов:

„Политиката и икономиката са неразривно свързани“.

„Ние сме против повишаването на заплатите в публичния сектор, особено в някои нерефомирани публични институции и сектори като Обществена сигурност и отбрана, които получиха огромно увеличение на възнагражденията си през 2025 година“, заяви изпълнителният директор на АИКБ.