Допълнителен митнически удар от 900 млн. долара за Ford в края на 2025 г.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е нанесла допълнителен митнически удар от 900 млн. долара на Ford Motor Company в края на 2025 г., съобщиха от компанията при представянето на финансовите резултати.

През декември американските власти са уведомили производителя, че обявената през октомври програма за облекчаване на митата ще действа със задна дата от ноември, а не от май, както компанията е очаквала.

„Бяхме уведомени много късно през годината за неочаквана промяна“, заяви финансовият директор Шери Хаус.

Най-голямата тримесечна загуба в историята на компанията

Допълнителният удар почти е удвоил очакваните разходи за мита и е затворил тримесечие, в което Ford отчита най-голямата си загуба досега – 11,1 млрд. долара. Основната причина са вече обявени разходи, свързани с бизнеса с електромобили.

За сравнение, година по-рано компанията е реализирала печалба от 1,8 млрд. долара за същия период.

Приходите за тримесечието възлизат на 45,9 млрд. долара, което е спад от 5% на годишна база. За цялата година Ford отчита нетна загуба от 8,2 млрд. долара, при печалба от 5,9 млрд. долара през 2024 г., докато приходите нарастват с 1% до 187,3 млрд. долара.

Отстъпление при електромобилите

През декември компанията обяви, че очаква разходи за преструктуриране в размер на 19,5 млрд. долара заради отслабващото търсене на електромобили. Заедно с General Motors и Stellantis, трите автомобилни гиганта вече са обявили над 50 млрд. долара разходи, свързани с корекции в стратегиите за EV моделите.

Хаус допълни, че подразделението за електромобили вероятно ще остане на загуба до 2029 г.

Очаквания за 2026 г.

Ford е платила около 2 млрд. долара мита миналата година и очаква сходни разходи и през 2026 г. Сумата би била по-ниска, ако не бяха пожарите при доставчик на алуминий за пикапите F-Series, които принудиха компанията временно да внася по-скъп, обложен с мита алуминий.

Въпреки тежката загуба и изненадата с митата, резултатите на компанията надминаха очакванията на Уолстрийт. Ford прогнозира по-висока печалба, по-добър паричен поток и по-малки загуби от електромобили през настоящата година. Акциите ѝ се повишиха с 1,6% в извънборсовата търговия.

Компанията е лобирала активно за програмата за митнически облекчения, която позволява на производителите да получават кредити за компенсиране на митата върху вносни части, използвани в автомобили, сглобявани в САЩ. Забавянето на влизането ѝ в сила обаче се е оказало сериозен удар за производителя, който произвежда повече автомобили в страната от всеки друг автомобилен концерн.