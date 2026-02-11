Доц. Милен Иванов: Какви са стъпките за получаване на разрешително за оръжие у нас

Разрешително за притежание на оръжие в България се издава съгласно Закона за огнестрелните оръжия, като всеки гражданин, който желае да притежава такова, трябва да премине през определена процедура и да подаде заявление със съответните документи. Това обясни в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов.

„Необходимо е да бъде направено психологическо изследване от експерт психолог, като съм убеден, че резултатите са реални. Въпросният психотест е класически личностен изпит, като след него се провежда беседа. След което се издава документ, който да послужи пред служба КОС", обясни Иванов.

По думите му притежаването на оръжие става след подаване на поредица от заявления, а датата, вписана в разрешителното, показва последното издадено разрешение за последното вписано оръжие, което не означава, че всички оръжия са били регистрирани в един и същи ден.

„Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден”, уточни експертът.

Иванов подчерта, че дългоцевните оръжия могат да се използват за ловни или спортни цели, но и в двата случая има конкретни изисквания.

За лов е необходимо членство в ловна дружина и валиден ловен билет, а за спортни цели – членство в спортен клуб, участие в спортния календар и доказателства за участие в състезания и използване на необходимите боеприпаси през годината.

В заключение той уточни, че психологически тест се изисква при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие, което цели периодичен контрол върху притежателите.