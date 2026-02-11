НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Дренчев: Политици са посещавали сектата, МВР е издало 16 разрешителни за автомати наведнъж

          11 февруари 2026 | 20:04 880
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев изнесе данни от закритото заседание на Народното събрание, посветено на дейността на опасна секта. Според него става въпрос за структура, подготвяла масово самоубийство, а в дейността ѝ са замесени имена на бивши управляващи.

          По думите на народния представител лидерът на групата Ивайло Калушев притежава над 22 имота в Мексико, а през октомври 2025 г. организацията е закупила кемпер на стойност над 200 000 евро. Дренчев заяви, че известни политици, сред които Кирил Петков, са посещавали обекти на групата за „духовни практики“.

          Случаят се разследва във връзка със смъртта на две момчета, като депутатът определи събитията като убийство и самоубийство. Той направи паралел с трагедията в Гвиана и предупреди за риск от масови посегателства върху живота на членовете на сектата, подобно на исторически прецеденти с десетки жертви.

          В рамките на парламентарното изслушване са повдигнати обвинения за политически чадър. Дренчев посочи, че бившият вицепремиер Борислав Сандов е сключил незаконосъобразно рамково споразумение с въпросното НПО, като оригиналът на документа липсва в екоминистерството.

          Скандален детайл от изслушването е информацията, че в рамките на един ден МВР е издало 16 разрешителни за автоматични огнестрелни оръжия на участник в групата. Депутатът подчерта, че Агенцията за закрила на детето не е реагирала адекватно на подадени преди две години сигнали за насилие над деца, което е довело до фатални последици.

          Дренчев изрази опасения, че предстоящото служебно правителство може да прикрие случая заради политически обвързаности. Според него съществува риск информацията за връзките на властта с криминалните деяния и педофилията да остане скрита за обществото.

