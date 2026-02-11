НА ЖИВО
          НачалоСвят

          Джей Ди Ванс: Тръмп ще прибегне към „друг вариант“, ако не сключи сделка с Иран

          11 февруари 2026 | 16:31 260
          Иван Христов
          Иван Христов
          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля всички варианти относно Иран във връзка със ситуацията около иранската ядрена програма.

          „Президентът каза на целия си екип, че трябва да се опитаме да постигнем сделка, която да гарантира, че иранците нямат ядрени оръжия. Но ако не можем да постигнем тази сделка, има друга възможност. Президентът обмисля всички варианти“, заяви той пред репортери в отговор на въпрос относно плановете на американския лидер да изпрати втора група самолетоносачи към Иран.

          В отговор на въпрос дали САЩ планират да се стремят към смяна на режима в Иран, Ванс посочи, че „това е въпрос на иранския народ“. „В момента сме фокусирани върху това да гарантираме, че Иран няма ядрени оръжия. Това е приоритет на политиката на президента още от първата администрация“, добави той.

          На 6 февруари в Оман се проведе нов кръг от преговори между Иран и САЩ за разрешаване на ядрената криза. Иранската делегация беше водена от министъра на външните работи Абас Арагчи, а американската делегация – от специалния пратеник на президента Стив Уиткоф. Белият дом преди това предупреди, че сериозно обмисля употребата на сила срещу Ислямската република.

          Свят

          NBC News: Рейтингът на Тръмп се срина до най-ниското си ниво от началото на втория му мандат

          Иван Христов -
          Само 39% от анкетираните са заявили, че одобряват работата на президента на САЩ.
          Политика

          Лавров: Ще вземем мерки, ако Гренландия бъде милитаризирана

          Никола Павлов -
          "Европа се опитва да отрови "духа на Анкъридж"", коментира руският външен министър
          Свят

          „Беше много агресивна“: Тръмп разказа за какво е наказал Швейцария с мита от 39 процента

          Иван Христов -
          Просто казано: едно телефонно обаждане очевидно е струвало на Швейцария цяло състояние.
