Еманюел Макрон попадно под кръстосан огън заради разработката на ново поколение европейски изтребител

Президентът на Франция Еманюел Макрон се сблъска с пречка пред амбициите си да разработи флагманската френско-германска програма за изтребители от следващо поколение, а именно със средно голямата отбранителна компания в страната, която е трябвало да изпълнява неговите инструкции. Въпросната компания е семейната Dassault Aviation, която от 50-те години на XX век има независима политика и силно влияние, тъй като е главният доставчик на френски бойни самолети, пише Financial Times.

- Реклама -

„Тя е известна с това, че през 80-те години на миналия век изостави друг трансграничен отбранителен проект – Eurofighter Typhoon, построен по-късно от Великобритания, Италия, Германия и Испания – защото искаше да бъде лидер в проектирането и производството“, се добавя в статията.

Както отбелязва FT, ситуацията този път е почти същата. Dassault и нейният изпълнителен директор Ерик Трапие планират да запазят контрола върху изтребителния компонент на Future Combat Air System (FCAS) на стойност 100 милиарда евро, въпреки твърдата опозиция от партньора Airbus. Макрон се опита да спаси проекта чрез многократни преговори с германския канцлер Фридрих Мерц.

„Това объркване отново привлече вниманието към сложните отношения между Dassault и основния му клиент, френското правителство, подновявайки въпроса кой всъщност взема решенията“, подчертава изданието.

В същото време бившият изпълнителен директор на Airbus и ветеран в индустрията Марван Лахуд прогнозира, че Dassault няма да отстъпи по този въпрос.

„Всички мислят, че правителството взема всички решения, но в действителност е много по-сложно. Има компромис. Всичко се свежда до това какво Франция очаква от една отбранителна компания – очаква ли тя компанията да се подчинява или очаква тя да произвежда най-добрите оръжейни системи?“, обясни Лахуд.

Друг изпълнителен директор от индустрията, междувременно, направи още по-директно изявление:

„Министрите идват и си отиват, президентите идват и си отиват – но Dassault остава“.

FT отбелязва, че подобно на всички изпълнители в отбранителната индустрия, компанията не може многократно да игнорира държавата, тъй като френската армия е най-важният клиент за нейните изтребители Rafale, които генерират по-голямата част от приходите ѝ. По този начин френските президенти са основните маркетолози на Dassault.

Известно е също, че Макрон ще се опита да осигури договор с Индия за закупуване на приблизително 100 изтребителя Rafale по време на посещението си в тази страна в средата на февруари.