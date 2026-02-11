НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияИкономика

          Енергийният министър на САЩ Крис Райт пристигна във Венецуела за преговори за петрола

          Вашингтон търси бързо възстановяване на добива и достъп до огромните венецуелски резерви след смяната на властта в Каракас

          11 февруари 2026 | 20:16 270
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт пристигна във Венецуела за разговори с временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес и представители на петролната индустрия относно използването на огромните петролни запаси на страната.

          Райт е най-високопоставеният представител от администрацията на президентът Доналд Тръмп, който посещава Венецуела, откакто американски специални части задържаха и свалиха дългогодишния социалистически лидер Николас Мадуро на 3 януари.

          Тръмп подкрепи бившата заместничка на Мадуро Делси Родригес за негов наследник, при условие че тя се съобрази с исканията на Вашингтон, включително да предостави на Съединените щати достъп до венецуелския петрол и да облекчи държавните репресии.

          Американското посолство във Венецуела посрещна визитата с публикация в платформата X:

          „Вашето посещение е ключово за напредъка на визията на @POTUS (Тръмп) за просперираща Венецуела.“

          В съобщението се подчертава, че частният сектор на САЩ ще бъде от съществено значение за стимулиране на петролния сектор, модернизиране на електроенергийната мрежа и отключване на огромния потенциал на Венецуела.

          Снимка, публикувана от посолството, показва Райт на пистата на международното летище „Майкетия“, което обслужва столицата Каракас, заедно с новия временно управляващ американската дипломатическа мисия във Венецуела Лора Догу.

          Огромни резерви, минимален добив

          Венецуела разполага с около една пета от световните петролни запаси и в миналото беше сред основните доставчици на суров петрол за Съединените щати.

          През 2024 г. страната е произвела едва около 1% от световния добив на суров петрол, сочат данни на ОПЕК. Причините са години на недоинвестиране, лошо управление и американски санкции.

          Вашингтон облекчи санкциите върху венецуелския петрол миналия месец, след като администрацията на Родригес прие закон, който отваря сектора за частни инвестиции.

          Президентът Доналд Тръмп настоява големите американски петролни компании бързо да възстановят сектора и да увеличат добива с милиони барели дневно, което би могло да промени баланса на световния енергиен пазар.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
