НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕП одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна

          11 февруари 2026 | 13:46 60
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейският парламент одобри в сряда заем в размер на 90 милиарда евро за Украйна, с което осигурява ключова финансова подкрепа за страната четири години след началото на руската инвазия, съобщи агенция Франс прес.

          - Реклама -
            
            

          Решението беше прието с 458 гласа „за“ срещу 140 „против“, като мнозинството евродепутати подкрепиха механизма за спешно финансиране на Киев.

          Средствата имат за цел да покрият приблизително две трети от очакваните финансови нужди на Украйна за 2026 и 2027 година, когато страната продължава да изпитва сериозен бюджетен натиск заради военните действия и разрушената инфраструктура.

          Орбан: ЕС обявява война на Унгария Орбан: ЕС обявява война на Унгария

          За разлика от първоначално обсъжданите варианти, финансирането няма да бъде обезпечено чрез замразените активи на Руската централна банка, тъй като този механизъм отпадна поради правни и политически затруднения.

          Вместо това заемът ще бъде гарантиран от общия бюджет на Европейския съюз, което позволява на Европейската комисия да набере средствата от международните финансови пазари.

          FT: Зеленски обявява избори и референдум FT: Зеленски обявява избори и референдум
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Wizz Air разширява бизнес класата в цялата си мрежа

          Иван Христов -
          Освен резервирано средно място, пътниците получават безплатна безалкохолна напитка и лека закуска.
          Общество

          Стачки в Италия заплашват полети и влакове по време на Олимпиадата

          Дамяна Караджова -
          Планирани протести на авиационния и транспортния персонал могат да засегнат десетки хиляди пътници в разгара на Зимните олимпийски игри.
          Крими

          Митничари откриха над 24 000 кутии контрабандни цигари на ГКПП „Лесово“

          Дамяна Караджова -
          Тютюневите изделия били укрити в палети със закачалки за дрехи в товарен камион, пътуващ транзитно през България.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions