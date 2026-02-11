ЕП одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна

Европейският парламент одобри в сряда заем в размер на 90 милиарда евро за Украйна, с което осигурява ключова финансова подкрепа за страната четири години след началото на руската инвазия, съобщи агенция Франс прес.

Решението беше прието с 458 гласа „за“ срещу 140 „против“, като мнозинството евродепутати подкрепиха механизма за спешно финансиране на Киев.

Средствата имат за цел да покрият приблизително две трети от очакваните финансови нужди на Украйна за 2026 и 2027 година, когато страната продължава да изпитва сериозен бюджетен натиск заради военните действия и разрушената инфраструктура.

За разлика от първоначално обсъжданите варианти, финансирането няма да бъде обезпечено чрез замразените активи на Руската централна банка, тъй като този механизъм отпадна поради правни и политически затруднения.

Вместо това заемът ще бъде гарантиран от общия бюджет на Европейския съюз, което позволява на Европейската комисия да набере средствата от международните финансови пазари.