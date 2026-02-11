НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Ердоган смени министрите на правосъдието и вътрешните работи на Турция

          11 февруари 2026 | 13:52
          Реджеп Таийп Ердоган
          Иван Христов
          Иван Христов
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган извърши изненадваща мини-промяна в кабинета в сряда, като замени министрите на правосъдието и вътрешните работи, предава Associated Press.

          „Официален вестник“ обяви, че главният прокурор на Истанбул Акин Гюрлек ще заеме поста министър на правосъдието, замествайки Йълмаз Тунч, докато Мустафа Чифтчи, управител на източната провинция Ерзурум, е назначен за министър на вътрешните работи, наследявайки Али Йерликая.

          Не беше посочена официална причина за промяната, въпреки че „Официален вестник“ съобщи, че Тунч и Йерликая са „поискали да бъдат освободени“ от задълженията си.

          Промените идват в момент, когато Турция обсъжда възможни конституционни реформи и преследва мирна инициатива с войнстващата Кюрдска работническа партия (ПКК), насочена към прекратяване на десетилетен конфликт. Очаква се парламентът да приеме реформи в подкрепа на процеса.

          Назначаването на Гюрлек се счита за спорно. Бившият прокурор е водил нашумели съдебни процеси срещу няколко членове на основната опозиционна партия, Републиканската народна партия (РНП).

          Десетки служители от общини, управлявани от РНП, са арестувани в разследвания за корупция. Сред тях беше кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за главен съперник на Ердоган, който беше арестуван миналата година.

          Критиците твърдят, че тези преследвания са политически мотивирани, докато правителството настоява, че съдебната система действа независимо.

