      сряда, 11.02.26
          ГОРЕЩО
          Европа

          Евродепутати искат по-ясни етикети за хранителните добавки в ЕС

          Поставя се въпросът Е-номерата и произходът на суровините да станат задължителни за по-голяма прозрачност и защита на потребителите

          11 февруари 2026 | 12:53 200
          Снимка: БГНЕС
          Група евродепутати, сред които и заместник-председателят на правната комисия в Европейския парламент Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП), настояват за по-голяма яснота при етикетирането на хранителните добавки.

          По думите му до Европейската комисия вече е изпратен писмен въпрос, с който се иска да се изясни дали посочването на Е-номерата може да стане задължително, така че потребителите да получават по-пълна информация за съставките.

          В мотивите си членовете на Европейския парламент подчертават, че хората с алергии или повишена чувствителност често срещат затруднения при избора на храни, напитки, лекарства и козметика, а в някои случаи това може да представлява и риск за здравето им.

          В момента европейските правила изискват добавките да бъдат изписвани в списъка със съставки чрез функционалния им клас, последван от конкретното наименование или Е-номер, като обаче посочването на Е-номер не е задължително във всички случаи.

          Евродепутатите обръщат внимание и на факта, че в ЕС няма задължение за обозначаване на произхода на суровините, използвани в добавките. Така например, ако в продукта се съдържа целулоза, не е необходимо да се уточнява дали тя произхожда от дърво, памук или бамбук.

          Затова те отправят и въпрос дали Европейската комисия възнамерява да проучи възможността за задължително обозначаване на произхода на суровините при определени добавки.

          Според евродепутатите липсата на достатъчно информация за това дали дадени съставки са растителни, минерални или животински, може да представлява потенциален риск за хора с алергии и свръхчувствителност.

