      сряда, 11.02.26
          Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП

          Не е ясно на този етап дали Борислав Сандов ще бъде разпитван в качеството на свидетел или ще му бъде повдигнато обвинение

          11 февруари 2026 | 18:09 1520
          Снимка: 24novini.bg
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Бившият министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков Борислав Сандов фигурира в дело, образувано в Софийска градска прокуратура. Това научи Евроком от свои източници.

          Въпросното дело касае начинът, по който е подписано рамковото споразумение между НПО-ТО на Калушев- лидер на организацията, свързана със случая „Петрохан“, и МОСВ.

          Днес и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев обяви, че във връзка със случая „Петрохан“ е образувано дело срещу лице на висша публична длъжност.

          На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация НАЗХТ.

          На 15 юни 2024 г. в агенцията е постъпил втори сигнал от същите лица.

          И двата сигнала са адресирани до Държавната агенция за закрила на детето, прокуратурата, МВР и ДАНС.

          Не е ясно на този етап дали Борислав Сандов ще бъде разпитван в качеството на свидетел или ще му бъде повдигнато обвинение.

