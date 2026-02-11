НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
          НачалоЕвропа

          Европейският съвет по външни отношения: България е общество, доминирано от недоверие, умора и антисистемни нагласи

          11 февруари 2026 | 15:53 320
          Проучване на ECFR
          Проучване на ECFR
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Последните данни на Европейския съвет по външни отношения (ECFR) показват, че България е общество, доминирано от недоверие, умора и антисистемни нагласи, което едновременно отваря врати и поставя капани за всеки нов политически играч.

          - Реклама -
            
            

          Проучването на ECFR разкрива любопитна, но и тревожна картина за България. Докато повечето европейски страни са доминирани от проевропейски или про-военни групи, в България най-големият „остров“ в общественото мнение са така наречените Ренегати – цели 23% от гражданите. Това е най-високият дял в ЕС.

          Според анализа на ECFR европейската общественост прилича на архипелаг, като всеки остров обхваща различна комбинация от мнения за отбрана, САЩ и самия ЕС. Въпросът е как да се свържат островите, за да се формират мнозинствени коалиции за действие. Трите основни са очевидни: „коалицията на щиковете“ е съгласна за по-силни европейски армии; „коалицията на ценностите“ е фокусирана върху европейското сътрудничество, докато „евроскептичната коалиция“ е единна в неодобрението си към ЕС. От друга страна, ренегатите са хора, които не вярват на ЕС, не вярват на САЩ, не подкрепят увеличените военни разходи и са дълбоко разочаровани от политическата система. Те често не гласуват, но когато гласуват, го правят в знак на протест. Това е огромен, но труден за мобилизиране електорален резервоар.

          Втората силна група в България са националистите – хора, които също не вярват на ЕС и САЩ, но искат силна държава и по-големи инвестиции в армията. Това е електорат, който реагира на въпроси като сигурност, ред и суверенитет. Но той вече е силно конкурентен с партии, позиционирали се в този сегмент, като например „Възраждане“.

          Проевропейските групи – евроястреби и еврогълъби – са значително по-слабо представени в България. Това означава, че центристкият, умерен, проевропейски електорат е по-малък и има повече трудности да се обедини около нов проект.

          Какво означава това? България е страна, в която антисистемните и суверенистичните настроения са най-силни в ЕС, но същевременно тези групи са фрагментирани, нестабилни и често не гласуват. Това създава парадоксална среда: тя е благоприятна за политически проект, който се позиционира като алтернатива на статуквото, но същевременно затруднява поддържането на такъв проект. В този смисъл данните на ECFR не дават прогноза, но дават рамка: всеки нов политически играч, който разчита на недоволство, ще стъпи върху широка, но нестабилна основа. Това е комбинация, която може или да го катапултира на върха, или да се срине, преди да успее да се консолидира.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          От ГДБОП питали Starlink за местоположението на Калушев, сигнали за наркотрафик или мигранти не са получавали

          Росица Николаева -
          Ивайло Иванов има разрешително за 16 оръжия от 23 август 2021 г.
          Европа

          Близо 2000 македонци са взели български паспорти през 2025 година

          Иван Христов -
          През 2025 г., тенденцията за увеличаване на заявленията от Северна Македония продължава
          България

          Страхил Ангелов за Евроком: В хижата в Петрохан са записвани политици с цел изнудване (видео)

          Катя Илиева -
          Ангелов категорично отхвърли версията за самоубийство на шестимата, открити в района на хижата
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions