      сряда, 11.02.26
          Фон дер Лайен: ЕС трябва да събори икономическите бариери

          „Нашите компании се нуждаят от капитал още сега. Затова нека го направим тази година“

          11 февруари 2026 | 10:46 190
          Георги Петров
          Европейският съюз трябва да премахне икономическите пречки, които спират развитието му като глобален икономически фактор. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от АФП.

          Коментарът бе направен пред евродепутатите преди предстоящите разговори на европейските лидери за повишаване на конкурентоспособността на 27-те държави членки. Фон дер Лайен очерта ключови стъпки за преодоляване на изоставането спрямо САЩ и Китай.

          „Нашите компании се нуждаят от капитал още сега. Затова нека го направим тази година“, призова председателят на ЕК.

          Тя определи настоящата система като „фрагментация на стероиди“. Според нея напредъкът е наложителен, за да се превърне съюзът в истински глобален гигант.

