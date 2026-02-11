Европейският съюз трябва да премахне икономическите пречки, които спират развитието му като глобален икономически фактор. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от АФП.

- Реклама -

Коментарът бе направен пред евродепутатите преди предстоящите разговори на европейските лидери за повишаване на конкурентоспособността на 27-те държави членки. Фон дер Лайен очерта ключови стъпки за преодоляване на изоставането спрямо САЩ и Китай.

„Нашите компании се нуждаят от капитал още сега. Затова нека го направим тази година“, призова председателят на ЕК.

Тя определи настоящата система като „фрагментация на стероиди“. Според нея напредъкът е наложителен, за да се превърне съюзът в истински глобален гигант.