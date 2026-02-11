FT: Зеленски обявява избори и референдум

Украинският президент Володимир Зеленски възнамерява да обяви планове за президентски избори и референдум на 24 февруари, съобщава Financial Times, позовавайки се на украински и европейски представители, участващи в процеса на планиране.

Миналата седмица вече беше известно, че съгласно рамката, обсъждана от американските и украинските преговарящи, всяко мирно споразумение ще бъде подложено на референдум. Украинските избиратели ще трябва да гласуват за него едновременно с националните избори.

Длъжностни лица обсъдиха възможността както изборите, така и референдумът да се проведат още през май. В доклада се посочва, че Украйна вече е започнала да планира президентските избори паралелно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия.