      сряда, 11.02.26
          FT: Зеленски обявява избори и референдум

          11 февруари 2026 | 09:06 480
          Украинският президент Володимир Зеленски възнамерява да обяви планове за президентски избори и референдум на 24 февруари, съобщава Financial Times, позовавайки се на украински и европейски представители, участващи в процеса на планиране.

          Миналата седмица вече беше известно, че съгласно рамката, обсъждана от американските и украинските преговарящи, всяко мирно споразумение ще бъде подложено на референдум. Украинските избиратели ще трябва да гласуват за него едновременно с националните избори.

          Длъжностни лица обсъдиха възможността както изборите, така и референдумът да се проведат още през май. В доклада се посочва, че Украйна вече е започнала да планира президентските избори паралелно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия.

          Война

          В Кения обвиниха Русия: Използва гражданите ни като пушечно месо в Украйна

          Иван Христов -
          „Тези хора се използват като пушечно месо на фронта“, заяви заместник-министърът на външните работи на Кения Корир Синг'Оей.
          Политика

          Зеленски обявява избори и референдум за мир на 24 февруари

          Георги Петров -
          Зеленски потвърди пред репортери, че Вашингтон настоява всички документи да бъдат подписани и конфликтът да приключи до юни
          Война

          Руски изтребител Су-30СМ2 прелетя край въздушното пространство на НАТО с касетъчни бомби и противокорабни ракети

          Иван Христов -
          Отбелязва се, че в края на януари испански изтребители EF-18M, изпълняващи мисии в Балтийския регион като част от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, прехванаха руски самолет, въоръжен с две противокорабни ракети Х-31А и две касетъчни бомби РБК-500.
