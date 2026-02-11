Гръцкото правителство започва процедура по конституционна ревизия, която предвижда удължаване на президентския мандат от пет на шест години без право на преизбиране. Плановете на премиера Кириакос Мицотакис, описани от електронното издание на в. „Катимерини“, включват и увеличаване на правомощията на държавния глава.

Промените вероятно ще засегнат съвета на политическите лидери, който досега функционираше като неформален орган, свикван по инициатива на премиера. Всяко формализиране на тази роля би представлявало значителна институционална промяна. Управляващите определиха прегледа на основния закон като „политически рестарт“ след седем години във властта.

„Нова демокрация“ задейства механизма близо година преди предстоящите избори. Според анализаторите отлагането на процеса до есента би затворило възможността за вот в края на 2026 г. и би направило изборите през пролетта на 2027 г. неизбежни.

Мицотакис се стреми да привлече центристки избиратели чрез предложения за оценка на публичния сектор и ограничаване на разходите. Предвидени са и промени, касаещи върховенството на закона, включително редакция на чл. 86 за отговорността на министрите и начина на избор на съдебно ръководство.

Инициативата поставя опозиционната ПАСОК пред сложен избор, тъй като партията не разполага с необходимите 50 депутати за внасяне на собствени изменения без коалиционно партньорство. Бившият лидер на формацията Евангелос Венизелос коментира ситуацията с принципа, че „уважението към Конституцията предхожда нейното преразглеждане“.