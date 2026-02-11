Григор Димитров допусна обрат, приключи още на старта в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров допусна обрат и отпадна от американеца Алекс Микелсен след 7:5, 4:6, 4:6 за 2 часа и 5 минути игра на старта при дебюта си на турнира от сериите АТР 500 в Далас. Двамата не са бяха срещали до момента, а Гришо отпадна ден по-рано и на двойки с Георги Георгиев след поражение от представителите на домакините Бен Шелтън и Александър Ковачевич.

Димитров спечели жребия и избра да сервира пръв. В тази първа част двамата печелеха подаванията си без особени проблеми, като в осмия гейм Гришо пропусна точка за пробив, но все пак успя да го постигне в 12-ия такъв с два поредни великолепни бекхенда и да затвори сета при 7:5 в своя полза.

В началото на втората част съперниците отново бяха стабилни на свой сервис. Това се промени в седмия гейм, когато Димитров изостана с 15-40. Той спаси първата точка за пробив, но Микелсен се възползва от втората си възможност и излезе напред в резултата. Американецът затвърди пробива, но Димитров нямаше намерение да се предава. При 4:5 той спаси сетбол, но Микелсен успя да пласира два перфектни сервиса, които му осигуриха спечелването на сета с 6:4.

В паузата между сетовете Григор поиска медицински таймаут заради болки във врата. Той продължи мача, но си личеше, че не е в оптимална кондиция. Българинът поведе с 1:0, след което имаше три поредни възможности да реализира пробив, но Микелсен измъкна гейма. Американецът продължи да е по-агресивен и проби за 3:2, след което затвърди за 4:2. Григор не се отказа и спря серията на съперника си с гейм на нула. До края двамата продължиха да печелят подаванията си и след гейм на нула за 6:4 световният №41 ликува с успеха, елиминирайки българина.