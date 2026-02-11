НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Грипът отстъпва във Врачанско, спад на вирусните инфекции в началото на февруари

          Данните на здравните власти показват устойчива тенденция към намаляване на заболелите в региона.

          11 февруари 2026 | 13:50 40
          Дамяна Караджова
          Намаляват болните от грип и остри респираторни заболявания във Врачанско, показват последните данни на Регионалната здравна инспекция във Враца.

          В седмичния бюлетин за периода 2–6 февруари са отчетени 48 случая, което се равнява на 99,15 заболели на 10 000 души население – стойности, далеч под прага за обявяване на грипна епидемия.

          Здравните власти отчитат, че тенденцията към спад на заболеваемостта продължава вече трета поредна седмица, като подобна картина се наблюдава и в съседната област Монтана, където също се регистрира намаляване на случаите.

          В региона е установен и един случай на COVID-19.

          По данни на РЗИ, в първите дни на февруари са регистрирани общо 15 случая на заразни заболявания, като най-много са тези на варицела – 9, както и един случай на скарлатина.

          Здравните власти обръщат внимание и на два нови случая на хепатит B, заболяване, което се предава по кръвен или полов път.

          В статистиката попадат също по един случай на ентероколит и салмонелоза.

