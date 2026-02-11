Искра Михайлова след избора на Гюров: Добрата новина е, че никой не може да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер

„По време на консултациите при президента Йотова ние изразихме нашето становище. То не се е променило. Ние бяхме категорични, че президентът носи пълната отговорност за избора на служебен премиер и за работата на служебното правителство“. Това каза депутатът от ДПС- Ново начало Искра Михайлова в кулоарите на парламента.

- Реклама -

„Ние изказахме нашето мнение, че служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили. И по възможност да има уменията, да гарантира честни избори и нормално функциониране на държавните институции в периода на работа на служебното правителство. Това бяха нашите думи. Нищо не се е променило. Само това, че днес г-жа президентът на България взе решение и номинира г-н Гюров за служебен премиер„, добави тя.

По думите ѝ Андрей Гюров е тясно свързан с политическа сила.

„Той беше председател на парламентарната група на ПП. Г-н Гюров никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че г-жа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер, тясно свързан с политическа сила премиер, който ще представи и служебното правителство“, поясни още Михайлова.

„Отговорността е изцяло на президента на Републиката и на предложения от нея служебен премиер. Очакваме да видим как ще бъде конструирано правителството, какви ще бъдат предложенията. Но винаги има и добра новина. Никой няма да може да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер„, допълни още Искра Михайлова.