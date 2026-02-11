НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
          НачалоБългарияПолитика

          Искра Михайлова след избора на Гюров: Добрата новина е, че никой не може да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер

          Гюров беше председател на парламентарната група на ПП

          11 февруари 2026 | 15:16 1410
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          По време на консултациите при президента Йотова ние изразихме нашето становище. То не се е променило. Ние бяхме категорични, че президентът носи пълната отговорност за избора на служебен премиер и за работата на служебното правителство“. Това каза депутатът от ДПС- Ново начало Искра Михайлова в кулоарите на парламента.

          - Реклама -
            
            

          Ние изказахме нашето мнение, че служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили. И по възможност да има уменията, да гарантира честни избори и нормално функциониране на държавните институции в периода на работа на служебното правителство. Това бяха нашите думи. Нищо не се е променило. Само това, че днес г-жа президентът на България взе решение и номинира г-н Гюров за служебен премиер, добави тя.

          По думите ѝ Андрей Гюров е тясно свързан с политическа сила.

          „Той беше председател на парламентарната група на ПП. Г-н Гюров никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че г-жа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер, тясно свързан с политическа сила премиер, който ще представи и служебното правителство“, поясни още Михайлова.

          „Отговорността е изцяло на президента на Републиката и на предложения от нея служебен премиер. Очакваме да видим как ще бъде конструирано правителството, какви ще бъдат предложенията. Но винаги има и добра новина. Никой няма да може да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер„, допълни още Искра Михайлова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Министър Станков: До края на месеца започваме експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

          Росица Николаева -
          В началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%.
          Любопитно

          Бритни Спиърс продаде правата върху целия си музикален каталог

          Росица Николаева -
          Тя е една от най-продаваните жени изпълнителки с над 150 милиона продадени албума
          Политика

          Ивелин Михайлов: Най-подходящият вариант за вътрешен министър е Бойко Рашков

          Никола Павлов -
          Той добави, че най-силно впечатление му е направило посещението на Рашков в Банкя
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions