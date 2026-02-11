НА ЖИВО
          ИТН предлага глоби до 50 000 евро за тайно заснемане и разпространение на кадри

          Депутатът защити ограниченията за броя на избирателните секции в страни извън Европейския съюз

          11 февруари 2026 | 12:03 260
          Снимка: Нова ТВ
          Има такъв народ“ (ИТН) обяви, че внася промени в Закона за защита на личните данни срещу тайното заснемане и разпространение на кадри в интернет. Повод за законодателната инициатива са зачестилите случаи на изтекли записи от козметични салони и медицински кабинети.

          Депутатът Александър Рашев уточни, че предложенията предвиждат административно-наказателна отговорност с глоби в размер от 10 000 до 50 000 евро. От партията настояват измененията да бъдат разгледани приоритетно от ресорната комисия и да влязат за гласуване в пленарната зала.

          Ръководството на парламентарната група коментира и казуса край хижа „Петрохан“, като изрази подозрения за протекции над неправителствена организация от страна на бивши управляващи. Рашев посочи имената на бившите министри Борислав Сандов, Николай Денков, Бойко Рашков и Надежда Йорданова.

          Според народния представител въпросното НПО е получило административно разрешение и министерска подкрепа в рамките на няколко дни. Той допълни, че е осигурена безнаказаност чрез премахване на районното управление и гранична полиция.

          Председателят на групата на ИТН Тошко Йорданов атакува „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) заради позицията им относно публичния регистър на педофилите. Йорданов заяви, че коалицията е била против създаването на такъв списък.

          Депутатът защити и ограниченията за броя на избирателните секции в страни извън Европейския съюз. Той аргументира позицията си с нарушения в изборния процес в Турция през последните четири години.

