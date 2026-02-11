ИТН след избирането на Гюров: Йотова подкрепи „коалицията на шарлатаните“

Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов заяви пред журналисти в Народното събрание, че президентът Илияна Йотова има право сама да посочи служебен министър-председател, но според него изборът на Андрей Гюров представлява политическа подкрепа за определени сили.

„Право на президента Йотова е да посочи, който иска. Второ – тя избра да подкрепи ‘коалицията на шарлатаните’. Припомням, че терминът ‘шарлатани’ беше въведен от президентството, от президента Радев“, заяви Йорданов. - Реклама -

По-рано държавният глава обяви, че подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров ще бъде служебен министър-председател.

Йорданов коментира, че изборът повдига редица въпроси, включително дали новият служебен кабинет ще действа без политически зависимости.

„Очакват ни нечестни избори, контролирани от една политическа партия, за която изпитвам сериозни съмнения, че е набъркана в политически и морални извращения“, добави той.

От своя страна депутатът от ИТН Александър Рашев заяви, че около фигурата на Андрей Гюров има и юридически казус, свързан с временно прекратени правомощия като подуправител на БНБ.