НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияПолитика

          ИТН след избирането на Гюров: Йотова подкрепи „коалицията на шарлатаните“

          11 февруари 2026 | 13:52 00
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов заяви пред журналисти в Народното събрание, че президентът Илияна Йотова има право сама да посочи служебен министър-председател, но според него изборът на Андрей Гюров представлява политическа подкрепа за определени сили.

          „Право на президента Йотова е да посочи, който иска. Второ – тя избра да подкрепи ‘коалицията на шарлатаните’. Припомням, че терминът ‘шарлатани’ беше въведен от президентството, от президента Радев“, заяви Йорданов.

          - Реклама -
            
            

          По-рано държавният глава обяви, че подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров ще бъде служебен министър-председател.

          Асен Василев: Не правим предложения за министри, Гюров преценява състава на кабинета Асен Василев: Не правим предложения за министри, Гюров преценява състава на кабинета

          Йорданов коментира, че изборът повдига редица въпроси, включително дали новият служебен кабинет ще действа без политически зависимости.

          „Очакват ни нечестни избори, контролирани от една политическа партия, за която изпитвам сериозни съмнения, че е набъркана в политически и морални извращения“, добави той.

          От своя страна депутатът от ИТН Александър Рашев заяви, че около фигурата на Андрей Гюров има и юридически казус, свързан с временно прекратени правомощия като подуправител на БНБ.

          „Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на Управителния съвет. Подадена е жалба във Върховния административен съд, който е отправил запитване и към европейския съд“, посочи Рашев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Ердоган смени министрите на правосъдието и вътрешните работи на Турция

          Иван Христов -
          Не беше посочена официална причина за промяната.
          Общество

          Грипът отстъпва във Врачанско, спад на вирусните инфекции в началото на февруари

          Дамяна Караджова -
          Данните на здравните власти показват устойчива тенденция към намаляване на заболелите в региона.
          България

          Асен Василев: Не правим предложения за министри, Гюров преценява състава на кабинета

          Екип Евроком -
          Служебният кабинет е на България, отговори Василев на въпрос как ще реагира на коментарите, че Гюров е обвързан с ПП-ДБ
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions