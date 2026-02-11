Иван Петков: БСП е пред криза на идентичността, а решенията „се раждат извън партията“

В предаването „Контра“ Иван Петков поставя остри въпроси към новото ръководство на БСП, подчертавайки липсата на последователност и яснота в партийната политика. Той критикува процесите около промяната в Конституцията, отказа от референдумите, както и поведението на Крум Зарков по ключови теми като Истанбулската конвенция и машинното гласуване. Петков поставя под съмнение и твърденията за „финансова стабилизация“ на партията, намеквайки за непрозрачност и необясними погасявания на задължения.

Според него БСП все повече се отдалечава от социалистическите принципи, а в ръководството се налага „нова идеология“, която мнозина в партията не разбират. Той настоява новият председател да даде ясни отговори: с кого ще работи, каква линия ще следва и ще върне ли партията към реалните социални теми.