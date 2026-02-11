НА ЖИВО
          Иван Петков: БСП е пред криза на идентичността, а решенията „се раждат извън партията“

          В предаването „Контра“ Иван Петков поставя остри въпроси към новото ръководство на БСП, подчертавайки липсата на последователност и яснота в партийната политика. Той критикува процесите около промяната в Конституцията, отказа от референдумите, както и поведението на Крум Зарков по ключови теми като Истанбулската конвенция и машинното гласуване. Петков поставя под съмнение и твърденията за „финансова стабилизация“ на партията, намеквайки за непрозрачност и необясними погасявания на задължения.

          Според него БСП все повече се отдалечава от социалистическите принципи, а в ръководството се налага „нова идеология“, която мнозина в партията не разбират. Той настоява новият председател да даде ясни отговори: с кого ще работи, каква линия ще следва и ще върне ли партията към реалните социални теми.

          Политика

          Мирчев: Шефът на ДАНС отказа отговори за „Петрохан“, проведе разговор с депутат от ГЕРБ по време на почивката

          Красимир Попов -
          Депутатът от ПП–ДБ твърди, че след засекретено заседание ръководителят на агенцията е избегнал ключови въпроси за евентуална връзка със загиналите
          България

          Скандалът „Петрохан“: политически чадър, обвинения в секта и шест жертви

          Ирина Илиева -
          По думите на Недялков, организацията, свързана със случая, е действала под политическа протекция, получила достъп до огромни територии и финансиране без контрол.
          Политика

          Радостин Василев: Йотова не може да е борец срещу мафията заради връзки с Мултигруп

          Екип Евроком -
          Лидерът на МЕЧ върна лентата и към събитията от 1997 г. и хиперинфлацията. Той определи поведението на Йотова тогава като арогантно спрямо обеднелия народ в качеството ѝ на говорител на БСП.
