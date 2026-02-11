НА ЖИВО
          Политика

          Ивелин Михайлов: Най-подходящият вариант за вътрешен министър е Бойко Рашков

          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов коментира решението за служебен премиер, след като Илияна Йотова избра постът да бъде зает от Андрей Гюров.

          Според него назначението е стъпка към провеждането на по-честни избори, като подчерта, че Гюров представлява различен модел спрямо предишните служебни премиери.

          „Изборът на Андрей Гюров е стъпка в правилната посока“, заяви категорично Михайлов.

          По думите му най-подходящият вариант за министър на вътрешните работи е Бойко Рашков, като той отбеляза положително негови действия от предишни управления.

          Михайлов коментира и темата за престъпността, като сподели личните си притеснения.

          „Мен ме притесняват 160 неразкрити убийства, събуждам се в 1 часа през нощта потен и до 7 часа сутринта стоя така“, каза той.

          Той добави, че най-силно впечатление му е направило посещението на Рашков в Банкя.

