ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!

На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство. Това съобщи БГНЕС.

Андрей Гюров бе един от петимата кандидати от така наречената „домова книга“, който се съгласи да стане служебен премиер. Другите бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.