Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер, възлага му съставянето на кабинет на 12 февруари

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен министър-председател. На 12 февруари от 10.00 часа той ще бъде приет на „Дондуков“ 2, където държавният глава ще му възложи съставянето на служебно правителство.
Гюров беше сред петимата кандидати от т.нар. „Домова книга“, които след проведените консултации изразиха готовност да поемат поста. Още на 28 януари той заяви, че е склонен да приеме номинацията при определени условия.
По думите му честни избори са възможни, когато служебното правителство остава неутрално и не се намесва в политическия терен.
Кой е Андрей Гюров
Андрей Гюров е подуправител и ръководител на управление „Емисионно“, както и член на Управителния съвет на Българската народна банка. Той бе избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат.
В политиката влиза през 2021 г. с партията „Продължаваме промяната“. Бил е народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание и председател на парламентарната група на формацията в 47-ото и 48-ото НС.
Преди това преподава корпоративни финанси, управление на риска и оценяване на компании в Американския университет в Благоевград.
Казусът с несъвместимостта
През юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост, свързана с недекларирано участие в органи, осъществяващи търговска дейност. Гюров излезе в неплатен отпуск, но впоследствие Административният съд отмени решението на комисията.
Той посочи, че делото продължава пред Съда на ЕС и че е получил подкрепа от ЕЦБ и Европейската комисия, поради което не вижда морална пречка да приеме поста.
Политическите реакции
Решението на Йотова предизвика незабавни реакции в парламента.
От ГЕРБ-СДС заявиха, че служебният кабинет ще бъде в изцяло в прерогативите на президента, но според тях изборът съвпада с предпочитанията на ПП-ДБ.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев подчерта, че служебният кабинет е „на България“, а не на конкретна партия, и заяви, че формацията няма да предлага министри.
От „ДПС-Ново начало“ изразиха притеснения за политическата обвързаност на Гюров, като настояха служебният премиер да бъде максимално дистанциран от партийни структури.
Председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Наталия Киселова заяви, че очаква компетентен и независим състав на Министерския съвет, който да гарантира честни избори.
От „Има такъв народ“ определиха избора като подкрепа за ПП-ДБ, докато бившият президент Румен Радев заяви, че Йотова е направила оптимален избор.
Предстои в следващите дни да стане ясно какъв състав ще предложи Гюров и дали служебният кабинет ще успее да намали политическото напрежение преди предстоящите избори.