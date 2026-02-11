НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          НачалоСвятПолитика

          Как зетят на Доналд Тръмп стана водеща фигура в преговорите за Газа?

          Зетят на американския държавен глава се превърна в един от най-влиятелните съветници във външната политика и мирните инициативи на Вашингтон.

          11 февруари 2026 | 12:21 190
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В историята на Съединените щати често се открояват силните президенти, но зад техните решения стоят и влиятелни съветници. Сред най-известните са Збигнев Бжежински – главен съветник на Джими Картър и ключова фигура във външната политика срещу СССР, Макджордж Бънди – съветник на Кенеди и Джонсън по време на войната във Виетнам, както и Стивън Хедли, участвал във формирането на американската стратегия срещу тероризма при управлението на Джордж Буш.

          По правило президентските съветници представляват експерти или експертни екипи, назначавани лично от държавния глава, за да предоставят анализи и препоръки по ключови теми като национална сигурност, икономика и международни отношения.

          Президентът Доналд Тръмп неведнъж е определял себе си като миротворец, акцентирайки върху усилията си за стабилизиране на Близкия изток. Тези процеси обаче не се случват еднолично.

          Най-близкият съветник на Тръмп

          Една от фигурите, които все по-често се свързват с ключови дипломатически процеси, е Джаред Къшнър, смятан за най-влиятелния съветник на президента по време на двата му мандата. Името му се свързва с дипломатическите усилия в Близкия изток, включително и с преговори, свързани с Газа и Украйна.

          Къшнър е част от най-близкия семеен кръг на Тръмп – той е съпруг на Иванка Тръмп. Според данни на EBSCO той се премества във Вашингтон, за да заеме неплатения пост на старши съветник в Белия дом, а по-късно оглавява и Службата за американски иновации, създадена с цел въвеждане на по-ефективни управленски практики.

          Президентът Доналд Тръмп планира визита в Китай в началото на април Президентът Доналд Тръмп планира визита в Китай в началото на април

          Още в първите месеци от управлението Къшнър започва да играе роля в разрешаването на вътрешни конфликти в администрацията, включително между по-консервативните среди около Стив Банън и по-умерените фигури в екипа на президента.

          От бизнес към дипломация

          Преди политиката Къшнър управлява семейния бизнес с недвижими имоти и инвестира в рисков капитал. В медиите често е описван като „тих, но изключително амбициозен наследник на бизнес империя“.

          „Избрах Джаред за тази позиция, защото е много умен човек, познава региона, хората и много от играчите“, казва президентът Доналд Тръмп.

          Самият Къшнър определя себе си като човек, който търси сделки, а не идеологически победи.

          „Не ми говорете за историята! Не се интересувам от нея. Правим нещата по различен начин тук“, казва той за своя подход към дипломацията.

          Според анализ на The Guardian Къшнър се превръща в централна фигура в неофициалните канали за комуникация на администрацията в Близкия изток, често действайки извън традиционната дипломация.

          САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп

          Бивш американски дипломат го описва така:

          „Може да работи в сянка и чрез бизнес интересите си, за да обедини страните“.

          Планът за възстановяване на Газа

          По време на Световния икономически форум в Давос Къшнър представи план за възстановяване на Газа, включващ инвестиции от поне 25 милиарда долара. Според него регионът може да се превърне в място с икономически възможности и работни места.

          Президентът Тръмп също изразява подкрепа за икономическото развитие на региона, като според публикации в международни медии го определя като зона с потенциал за мащабно развитие.

          Критики и обвинения в конфликт на интереси

          Именно тук започват и най-сериозните критики. Част от анализаторите предупреждават за възможен конфликт на интереси, тъй като инвестиционният фонд на Къшнър – Affinity Partners – получава финансиране от държави, които участват в регионалните процеси.

          Според критици това може да създаде съмнения за смесване на бизнес интереси и дипломатическа дейност, макар Белият дом да отхвърля подобни твърдения.

          Говорителят на Белия дом Каролайн Лийвит коментира:

          „Отвратително е да се твърди, че Къшнър е неподходящ, при положение че той отделя времето и енергията си за световния мир.“

