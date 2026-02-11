Караджов подписва договорите за пътническите ЖП превози

Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов ще подпише договорите с избраните изпълнители по процедурата за възлагане на пътнически железопътни превози в страната.

След проведена открита, конкурентна процедура, Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на „БДЖ – Пътнически превози“.

За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11%) – на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“.

Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.