      сряда, 11.02.26
          Караджов подписва договорите за пътническите ЖП превози

          Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на "БДЖ - Пътнически превози"

          11 февруари 2026 | 09:25 160
          Снимка: БГНЕС
          Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов ще подпише договорите с избраните изпълнители по процедурата за възлагане на пътнически железопътни превози в страната.

          След проведена открита, конкурентна процедура, Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на „БДЖ – Пътнически превози“.

          За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11%) – на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“.

          Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

